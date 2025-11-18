劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

▲網路文化讓更多人把網紅、虛構角色，甚至 ChatGPT 當成「朋友」般依賴。（圖／翻攝自YouTube／Cambridge Dictionary）



記者董美琪／綜合報導

英國《劍橋辭典》18 日公布 2025 年度代表字 parasocial（擬社交互動）。這個詞用來形容粉絲、觀眾對名人、網紅或偶像產生的單向親密情感，人們會以想像補上現實距離，使關係看似更貼近。

法新社報導指出，過去一年大眾更關注這類單向情感連結，尤其與網紅和 AI 聊天機器人的互動討論度不斷升高。parasocial 的概念最早出現於 1956 年，當時學者注意到觀眾會把電視名人視為朋友或家人般親近。

此外，劍橋辭典也新增 skibidi、delulu、tradwife 等 Z 世代與 α 世代常用語。skibidi 源自網路迷因，可指「很酷」、「很糟」，或毫無特定含義；delulu 來自 delusional，形容沉浸幻想、過度樂觀的人；tradwife 則呼應社群平台上主張女性回到傳統家庭角色的現象。

劍橋辭典表示，僅會收錄具持久性的詞彙，過去一年共新增 6212 個新詞、片語與新定義。劍橋大學教授施納爾指出，parasocial 是極具啟發性的選擇，因為越來越多人對網紅甚至 AI 產生強烈、單向依賴，把 ChatGPT 等工具視為朋友或情緒支持來源，顯示此趨勢正在延伸出新的面貌。