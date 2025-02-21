陸劍橋碩士生當飼養員惹議　本人發聲：我想做跟動物相關的工作　

▲劍橋碩士馬雅返回大陸後，入職上海動物園成爲一名飼養員。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京一名女生馬雅2024年從英國劍橋大學獸醫科學研究所畢業後，應聘到上海動物園工作，成為一名飼養員。消息一出，引起部分輿論熱議，甚至有人質疑她只是為了拿到一個「事業編制」，也就是大陸俗稱的「鐵飯碗」，認為她在名校畢業海歸，應該要找一份更加適當的工作，才能發揮所長。

《極目新聞》報導，2000年出生的南京女孩馬雅在工作介紹上顯示，她先在英國帝國理工學院拿到本科學位，後在劍橋大學拿到碩士學位，2024年2月，她放棄生物醫藥企業的工作，入職上海動物園，成為一名飼養員。

面對外界質疑其「大材小用」，馬雅認為，這份工作「早八晚五」，每天和動物打交道，要接受籠舍的各種氣味，要做些體力活，多年學習的獸醫理論不時遭遇實踐的挑戰，「選擇飼養員工作是因為，過往的學習偏科研理論，不太會跟動物有實際接觸，還是想來動物園做一些可以跟動物直接接觸的工作，或者做一些能夠親眼看到效果的工作。」

馬雅表示，理論知識仍有用武之地，動物種群管理的數據分析方法在科研中會用到，獸醫藥理學的知識在動物生病治療時也能發揮作用，「看似重復的工作，實際卻加深她對動物園運作等行業現狀的了解。」

至於外界批評其只是為了謀個「鐵飯碗」，馬雅回應稱，「穩定不是特別考量的點，但我肯定會考慮工資待遇，我覺得是可以的。最主要的是，我想做跟動物相關的工作。」

馬雅強調，未來不僅要把每天的飼養工作做好，還要做一些科研，針對動物營養學、疾病治療等做更系統的研究，「考慮再學一些獸醫技能，之前學習的知識偏理論，希望多積累一些實踐經驗，還有動物園的科普宣傳、對外交流，也會找機會多多參與。」