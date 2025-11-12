　
政治

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

▲國民黨立委羅廷瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委羅廷瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

設有電競項目的2026年名古屋亞運將於明年9月登場，國民黨立委羅廷瑋今（12日）指出，運動部對準備代表台灣出征名古屋亞運的電競選手至今仍未展開正式培訓；他說，國訓中心早在8月11日即核定五項參賽項目，中華電子競技運動協會（CTESA）也於10月初送出完整培訓計畫，但至今仍未完成核定，且由於遴選選手的辦法未通過，該協會也無法啟動選拔，導致整體培訓進度全面停擺，他遂要求運動部與國訓中心正視行政效率問題。對此，運動部政務次長鄭世忠回應，兩週內一定會完成訓輔會審查，未來將請國訓中心直接指導協會。

羅廷瑋12日在立法院教育及文化委員會質詢時表示，今年《英雄聯盟》世界賽吸引全球673萬人次同時觀看、總觀看時數超過1.3億小時，台灣隊伍中信飛牡蠣（CFO）更打進八強，奪得約新台幣900萬元獎金，證明台灣選手具備實力與潛力，然而，準備代表台灣出征名古屋亞運的電競選手，至今卻仍未展開正式培訓。

羅廷瑋指出，國訓中心早在8月11日即核定五項參賽項目，中華電子競技運動協會也於10月初送出完整培訓計畫，但至今仍未完成核定。由於遴選選手的辦法未通過，該協會無法啟動選拔，導致整體培訓進度全面停擺。距離亞運只剩不到一年，我們的選手還在等公文、等補件、等審查，真的能說是重視電競嗎？

羅廷瑋強調，最大的受害者是中華民國與我們的選手。選手無法培訓、無法比賽，損失的不只是時間，更是中華民國的榮耀，行政效率的遲滯，已嚴重影響國家榮譽與選手權益，並讓台灣在國際競爭中落後一大步，運動部應該成為選手最大的靠山，而不是行政的瓶頸。

羅廷瑋進一步建議，應由運動競技司、國訓中心及中華電子競技運動協會三方共同召開「亞運電競專案會議」，統一標準、拍板定案，以免協會與國訓之間反覆溝通、誤差不斷。

羅廷瑋最後強調，電競早已成為結合科技、文化與運動的新興產業，日韓各國早已啟動培訓計畫，行政體系必須與時俱進。希望這次能在兩週內真正完成審查與公告，讓我們的選手能安心備戰，為中華民國在亞運再創佳績。

鄭世忠表示，會請國訓中心更積極輔導中華電子競技運動協會補齊資料，並承諾最長兩週內一定會完成訓輔會審查，未來將請國訓中心直接指導協會。

11/10 全台詐欺最新數據

毫無疑問的 Goat，第六冠、三連霸，你不敢相信的電競王朝，從 SKT 到 T1 ，李相赫不斷延續著我們的夢想。

