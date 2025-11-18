　
7-11無人商店「天花板攝影機140支」全場愣：密集恐懼症！用意曝光

▲營運首日，7-ELEVEN X-STORE 9 店長貼心為學子說明自動結帳服務。（圖／中大提供）

▲「X-STORE 9」進駐中央大學。（圖／中大提供）

記者施怡妏／綜合報導

7-ELEVEN最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學，17日在女十四舍商場開幕營運，許多學生搶先體驗，不用掃條碼、不用排隊，最快30秒即可完成購物。不過，美食部落客表示，店內上方有許多攝影機，整間店幾乎沒有視線死角，影片曝光，掀起網友討論「害我密集恐懼症」、「不要挑戰人性。」

美食部落客「@dailyeater」日嚐在IG、FB發文，中央大學新開幕7-11無人商店，上面的監視器真的多到不行。影片曝光，只見天花板滿滿的監視器，總數超過140支；部落客補充，店內牆上有貼公告，攝影機是為了AI貨架即時商品管理。

雖然店家目的是強化AI管理，但鋪天蓋地的攝影機，還是讓不少人感到壓力山大。網友驚呼「看到頭皮發麻」、「密集恐懼症發作」、「監獄的監視器都沒這麼多」、「偷東西，就會發出雷射切割對吧」、「壞了，還要花錢修，修到賠錢」、「不如請個店員就好了」、「想搶劫…看到這麼多監視器都懶了」、「最信任的不信任」。還有人笑喊「這個叫混淆視聽，你根本不知道哪個攝影機是真的，10個裡面有9個是展示品」。

據了解，「X-STORE 9」採用工研院研發的複合式AI影像追蹤技術，結合逾140支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR），能精準判讀入店者的行走軌跡與商品取放動作，離店時即自動完成結帳，提供快速流暢的購物體驗。相較上一代的感測技術，新系統完全以「純影像 AI」為核心，不需在貨架額外安裝重量感測器，大幅降低建置成本。

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

