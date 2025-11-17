　
    • 　
>
《斯卡羅》原作陳耀昌醫師辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

▲▼醫師作家陳耀昌《傀儡花》獲得「2016台灣文學獎金典獎」。（圖／文化部）

▲《斯卡羅》原作《傀儡花》作者陳耀昌病逝，享壽76歲。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌，今（17）日病逝，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，陳耀昌透過醫療和文學表達出他對台灣這塊土地和人民的愛，文化部將呈請總統明令褒揚。
 
陳耀昌1949年生於台南府城，台南一中畢業後，考入國立台灣大學醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究。返國後，他在台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。

他曾擔任國家衛生研究院幹細胞研究中心首任主任、台大醫學院法醫學研究所創所所長與台灣細胞醫療協會創辦人，推動《法醫師法》三讀通過及細胞醫療相關政策，並長期關注漢生病患者人權，獲2020年度「台灣醫療典範獎」；亦曾擔任國大代表。
 
陳耀昌2016年出版《傀儡花》，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，描述排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，作品後來更被公視改編為影集《斯卡羅》，獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目獎。

▲▼醫師作家陳耀昌《傀儡花》獲得「2016台灣文學獎金典獎」。（圖／國立台灣文學館提供）

▲醫師作家陳耀昌《傀儡花》獲得「2016台灣文學獎金典獎」。（圖／國立台灣文學館提供）

其後，他陸續完成《獅頭花》、《苦楝花Bangas》，以及入圍2021年「台灣文學獎金典獎」的《島之曦》等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。2023年，他發起關於「台江風雲400年・內海陸化200年」的歷史論壇，以台南地景與原住民／平埔族記憶為題，分享台江內海變遷與府城前世今生，展現其對家鄉與島嶼歷史的重視。
 
文化部長李遠表示，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者。做為血液腫瘤科的科學家，他曾經完成台灣第一例骨髓移植，也是為台灣建立骨髓庫基礎，他也是幹細胞研究開拓者。做為醫師，他更是展現謙和、溫柔、關懐的態度，救人無數，在國內外有太多受到他救助的人，因此聲名遠播。後來他又用科學家不斷研究的精神，對台灣比較少有人感興趣的不同時期歷史做詳細的田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，一頭栽進以台灣歷史為背景的小說創作。
 
李遠說，陳耀昌憑藉著驚人的意志力，陸續完成了《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》（被公視改編成史詩級劇集「斯卡羅」也因此開展台南岸內片廠的第一步），後來又寫了《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》。他將自己認定是新作家初學者，在許多文化活動中，到處都有他的身影。他非常期待自己的作品可以改編成電視劇集，永遠留在大家的心中。他對台灣這塊土地和人民的愛，透過醫療和文學表露無遺。

11/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

血液腫瘤權威陳耀昌病逝　石崇良哽咽：沒辦法諮詢他了

血液腫瘤權威陳耀昌病逝　石崇良哽咽：沒辦法諮詢他了

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日病逝台大醫院，享壽76歲。衛福部部長石崇良今受訪時透露，陳耀昌是自己在台大的老師，過去在擬定細胞治療特管辦法，老師是首席顧問。他語帶難過直說「我真的覺得很惋惜，我沒辦法再諮詢他了。」

陳耀昌

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

