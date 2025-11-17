登記結婚就收遣返令　台越夫妻淚控移民署壞姻緣

▲台籍男子小鄭與越籍太太阮妹在台相識相戀，好不容易在台登記結婚，太太卻因為非法勞動事件被移民署下「逐客令」限期遣返，只能四處求助。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

全球交流頻繁的今天，跨國婚姻早已司空見慣，然而卻有一對異國戀夫妻被官府搞得走味變調，因為台灣先生和越南太太在戶政事務所登記完婚後，竟遭移民署拒絕換發「依親居留」證明，移民署還大挖太太工作「黑歷史」並拿出「廢除聘僱許可」要太太收文後14天出境，而至少1年後才能再辦依親，搞得新婚夫妻如牛郎織女必須分隔兩地，大呼折磨虐心。

11月11日搖擺不定的鳳凰颱風搞得西半部路上行人狼狽異常，而台灣籍38歲的小鄭、越南籍30歲的阮妹（皆化名）這對剛新婚的新北三重苦命鴛鴦心裡更是無聲地淌血，他們出面向CTWANT泣訴，因為再過幾天阮妹就必須回到越南，「這可不是回鄉省親或蜜月旅行啊」阮妹直指竟是將被內政部與勞動部聯手「掄」出國門。

這指控可大了，小鄭繼續氣憤地說，自己在台灣工作而認識阮妹，今年3月還在交往時，阮妹便因案被移民署勒令出境，自己在公部門服務稍稍了解救濟程序，趕快幫忙向台北高等行政法院聲請「暫時停止執行」，北高行裁定也准了，阮妹暫時不必被遣返，她也針對原先勒令出境的公文向內政部提起訴願，接下來漫長的官民角力無奈開打。

小鄭為了安撫阮妹，5月請了個長假同阮妹飛去越南，認了岳父母又辦桌，也選了個5月20日「520」在越南當地登記結婚。而後小鄭與阮妹仍自由回到台灣，只不過外頭風聲鶴唳，阮妹在台暫時沒有工作，全靠小鄭基層公務員身分扛，也忙得沒空在台補登記結婚。

10月2日訴願無奈被「駁回」，眼見阮妹很可能又要被遣返，小鄭才趕緊同阮妹在台補辦婚姻手續。首先外交部「面談」這關輕騎過關，接下來10月30日一早在三重戶政事務所，正式換發了身分證與戶籍騰本，下午興沖沖地要前往移民署新北辦事處換發阮妹的「依親居留」身分，人員卻潑了桶冷水：「女方是勞動部管制移工，準備被遣返，無法核發。」一句句刺得夫妻倉皇無語。

▲小鄭為了婚姻四處奔走，目前訴願遭到駁回，只能進一步指望高等行政法院訴訟能逆轉頹勢。（圖／CTWANT提供）

那究竟阮妹有什麼工作「黑歷史」搞得被勞動部管制？原來她早前在越南原鄉從事護理工作，那裏的護理人員同台灣血汗，她嚇壞了想逃，聽聞早前到台灣的阿姨開了3間河粉店風生水起，心生嚮往也想來台灣拚事業，從台師大華語中心學起，並以「僑生工作許可」在課餘幫忙阿姨工作。

2023年阮妹終於在台取得學士學位，依法由阿姨為雇主申請「聘僱許可」，原先許可證到2026沒有問題，阮妹也固守位在北市公園路的河粉總店，他的好手藝不只丙級廚師證難不倒，讓附近補習學生大讚，在台北車站小有名氣，更與在附近公部門工作的小鄭從熟客結緣，進一步發展為情侶關係。

然而，2024年8月一天下午雷陣雨滂沱之際，阮妹正在店內忙碌著，台北市勞動局官員們卻上門了，原來他們接獲檢舉消息，排查發現阮妹的工作許可範疇為「經理人」，她卻正在收拾餐盤打掃，官員便依照違反《就業服務法》開了張新台幣15萬元罰單，阿姨想說好貴啊，但「財去人安樂」摸摸鼻子繳了，沒想到阮妹因此被勞動部後台「註記」，大半年後的今年3月才被突襲要求遣返，「如果不只罰錢，當時就會去訴願了」小鄭無奈認為官員「來暗的」。

如今因著訴願被駁回，「暫時停止執行」的驅逐令也復活，11月1日公文又來，文到14日內阮妹必須遣返的命令是板上釘釘沒得商量，而這驅逐令一下就是3年。阮妹機票都買好了，這次回越南，婚姻還能維繫嗎？

小鄭坦言，儘管《就業服務法》第74條以及《入出國及移民法》有規定，被遣返1年後其實可以依照婚姻事由申請再度來台，不過屆時婚姻會不會走味？這是異地愛侶內心最深層的恐懼；此外，1年後申請「依親」，可料想絕對是從嚴審查，官員屆時若拿自己長待台灣、阮妹被「困」在越南當說帖，直斥兩地婚姻為「假結婚」，那也真是不知如何辯白，「官大學問大啊」他無奈攤手了。

▲跨國夫妻因移民署遣返而被迫分隔兩地，他們還走得下去嗎？彼此內心徬徨，只能過一天算一天。（圖／CTWANT提供）

台北市府勞動局對此回應，這間河粉店確實容留阮妹非法工作，專勤隊會同臺北市勞動力重建運用處查獲屬實，因此依違反《就業服務法》第44條，裁處河粉店負責人15萬元，並依《就業服務法》第73條第1款規定，將阮妹移請勞動部續處，合法合規。

市府官員強調，勞動局依「臺北市政府違反就業服務法事件統一裁罰基準」裁處，其實15萬元已是「樓地板」最低罰鍰，並無投訴人所稱太針對的問題。

移民署官員則重申，阮妹2024年曾在臺灣非法工作屬實，移民署依法廢止居留許可，也管制一定期間無法來臺，這是依法行政並確保制度公平與執法一致性，而戶政事務所要辦理結婚登記那是不同法規，並沒有法律競合的「打臉」問題。

移民署官員續指，其實已主動告知夫妻「縮短管制期」的合法方法，目前陳情人已提起行政救濟，將由權責機關依法審認，以維護法令尊嚴及程序正義。

