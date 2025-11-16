　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蒙古2女來台潛九份當扒手！見遊覽車起火看熱鬧...遭警鎖定逮捕

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局近日掌握兩名蒙古籍女子疑似在北部各大景點行竊，並研判兩人極可能前往九份行竊，遂彙整事證報請檢察官指揮偵辦。14日晚間，九份傳出日籍遊客皮包失竊，警方調閱監視器後，果然發現2名女子的身影與行竊畫面；警方於15日在九份老街成功將2人查緝到案，今（16日）依涉犯竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲2蒙古女來台潛伏九份當扒手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蒙古籍2女涉竊鎖定九份景點，警方於火警現場將2人當場逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，42歲紹倫高與50歲圖雅於今年8月入境後，疑似以景點遊客為目標多次行竊，各警政單位比對資料後相互通報。警方研判，依跨國竊團活動模式，九份為熱門景點，2人再度下手的機率極高，因此提前鎖定為特定對象。

▲2蒙古女來台潛伏九份當扒手。（圖／記者郭世賢翻攝）

14日晚間，一名日籍旅客行經「阿妹茶樓」附近時驚覺皮包遺失並報警。警方調閱周邊監視器，發現2名蒙古籍女子疑似趁亂伸手行竊，立即派員搜尋，但當時未能找到2人行蹤。

未料，15日九份發生遊覽車起火事件，警方到場協助時，竟發現2名犯嫌在人群中圍觀。九份派出所長林冠宏、副所長杜誌恩立即指揮線上警力部署與埋伏，順利將2人逮捕，全案釐清後依竊盜罪嫌移送法辦。

瑞芳警分局強調，九份是國際旅客造訪的重要景區，治安維護直接影響城市形象與旅遊品質，警方將持續整合情資、加強巡查勤務並提升應變效率，守護遊客財產安全。

【更多新聞】

►母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鳳凰颱風水災「首例死亡」！女陳屍客廳
欠繳多年管理費！男索討電梯磁卡被拒　怒告管委會求償24萬被打
訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊
快訊／高雄吊車翻覆　當場壓死人
直擊／大巨蛋Day3有驚喜！SJ看傻：為何有特別待遇
李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲婦家中發現溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

蒙古2女來台潛九份當扒手！見遊覽車起火看熱鬧...遭警鎖定逮捕

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

快訊／高雄燕巢「大原木變索命符」　吊車翻覆當場壓死一人

快訊／轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁

中國圍台演訓自家漁船失火　海巡新竹艦滅火助15船員逃生

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲婦家中發現溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

蒙古2女來台潛九份當扒手！見遊覽車起火看熱鬧...遭警鎖定逮捕

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

快訊／高雄燕巢「大原木變索命符」　吊車翻覆當場壓死一人

快訊／轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁

中國圍台演訓自家漁船失火　海巡新竹艦滅火助15船員逃生

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

日本流感大流行！醫示警「8類族群」易變重症：不是病毒變強

巨蛋6字頭買2房、建工4字頭買3房　怎麼選？新手爸媽掛網求解

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲婦家中發現溺斃身亡

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

蒙古2女來台潛九份當扒手！見遊覽車起火看熱鬧...遭警鎖定逮捕

驗屋亂象爆不停！內政部：市場自創超出法規　將研擬統一標準

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　全線封閉

34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

龍山寺旁普發千元真相曝　警打臉做公益拘2男

即／高雄32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

即／龍井圖書館眼鏡蛇出沒　文青女被咬傷驚叫送醫

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

國道雲林段3車追撞翻覆　19歲乘客拋飛當場不治

3陸女被騙來台賣淫2100次！台男慘了

車禍離奇雙亡！34歲騎士就醫突死亡　86歲翁也不治

快訊／嘉義自小客自撞！後座19歲女滿臉血送醫

更多熱門

相關新聞

女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬　手法曝光

女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬　手法曝光

苗栗市區一處傳統市場近日發生數起民眾錢財遭扒竊的案件，9日陳姓嫌犯（女、57歲）再次出現在市場周邊，結果在下手行竊時，被早已埋伏在一旁的便衣警員以現行犯逮捕。警方訊後依竊盜罪嫌將陳女移送苗栗地檢署偵辦，同時建請預防性羈押。

威尼斯被偷錢包護照　八寶媽靠AirPods逮扒手

威尼斯被偷錢包護照　八寶媽靠AirPods逮扒手

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局曝近5年數據

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局曝近5年數據

日台交流協會：台灣扒手橫行　多人受害

日台交流協會：台灣扒手橫行　多人受害

關鍵字：

標籤:九份扒手

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面