蒙古2女來台潛九份當扒手！見遊覽車起火看熱鬧...遭警鎖定逮捕

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局近日掌握兩名蒙古籍女子疑似在北部各大景點行竊，並研判兩人極可能前往九份行竊，遂彙整事證報請檢察官指揮偵辦。14日晚間，九份傳出日籍遊客皮包失竊，警方調閱監視器後，果然發現2名女子的身影與行竊畫面；警方於15日在九份老街成功將2人查緝到案，今（16日）依涉犯竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲蒙古籍2女涉竊鎖定九份景點，警方於火警現場將2人當場逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，42歲紹倫高與50歲圖雅於今年8月入境後，疑似以景點遊客為目標多次行竊，各警政單位比對資料後相互通報。警方研判，依跨國竊團活動模式，九份為熱門景點，2人再度下手的機率極高，因此提前鎖定為特定對象。

14日晚間，一名日籍旅客行經「阿妹茶樓」附近時驚覺皮包遺失並報警。警方調閱周邊監視器，發現2名蒙古籍女子疑似趁亂伸手行竊，立即派員搜尋，但當時未能找到2人行蹤。

未料，15日九份發生遊覽車起火事件，警方到場協助時，竟發現2名犯嫌在人群中圍觀。九份派出所長林冠宏、副所長杜誌恩立即指揮線上警力部署與埋伏，順利將2人逮捕，全案釐清後依竊盜罪嫌移送法辦。

瑞芳警分局強調，九份是國際旅客造訪的重要景區，治安維護直接影響城市形象與旅遊品質，警方將持續整合情資、加強巡查勤務並提升應變效率，守護遊客財產安全。