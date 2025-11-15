　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

拚2031年服役？　殲-36第二架原型機密集試飛

▲▼殲-36第二架原型機悄悄進入密集試飛階段。（圖／翻攝自大陸網站）

▲疑似殲-36第二架原型機密集試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國繼續保持六代機發展領先優勢，自去年12月首架殲-36原型機橫空問世後，第二架原型機也在近期悄悄進入密集試飛階段。陸媒以殲-20項目類似的發展節奏推算，預估2031年會是殲-36的服役時間，該機將超過4000公里的作戰半徑，徹底改變西太平洋地區的空中力量格局。

疑似在成都飛機工業集團附近拍攝的殲-36第二架原型機的試飛照曝光，延續首架原型機外型仍採用三角翼構型，但在尾噴口進行明顯變動，從原先位於機身後緣上方，略微內凹的布局，改為相似於美國F-22「猛禽」戰機的二維推力矢量尾噴口，而這樣的設計也出現在中國新型殲-50/殲-XDS重型無尾隱形戰機上。

知名軍事自媒體「HAWK26講武堂」特別指出，這樣的改動很可能是為了解決某些飛行階段的穩定性和機動性問題，畢竟過去的無尾設計本身就極不穩定，而推力矢量尾噴口可以改善這種不穩定性，並在整個飛行包線內（包括高空）最大限度地發揮其性能潛力。

▲▼殲-36第一架原型機的試飛照片，綠圈標記了與第二架原型機明顯不同的區域。（圖／翻攝自「HAWK26講武堂」）

▲▼上圖為殲-36第一架原型機試飛照，下圖為最新第二架原型機照片，綠圈標記明顯不同的區域。（圖／翻攝自「HAWK26講武堂」）

▲▼殲-36第二架原型機的試飛照片，綠圈標記了與第一架原型機明顯不同的區域。（圖／翻攝自「HAWK26講武堂」）

此外，殲-36第一架原型機背部進氣道採用中國戰機常用的無附面層隔板超音速進氣道（DSI），兩個下部進氣道則採用梯形尖角形設計，而第二架原型機兩個下部進氣道則改動為同樣採用DSI設計，同時這兩個進氣道的下唇向前傾斜，明顯就是DSI進氣道的特徵。

最後顯著的變動在於起落架，首架原型機主起落架採用的是串聯雙輪設計，現在亮相的第二架原型機則使用並排雙輪設計取而代之。文章表示，雖然這可能需要更深的起落架艙以便在收起時容納新的主起落架，但它也帶來其他多項優勢，例如更小的起落架艙面積和起落架艙門。

分析強調，總體來說在第一架原型機亮相之後出現的這些重大變化，表明殲-36仍處於飛行測試技術演示/研發階段，並且可能採用加速疊代設計方案，以儘快使其達到量產狀態。也就是說，新出現的第二架原型機可能是一種替代方案，而非第一架原型機的改進型。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台鐵死傷事故　台中站旅客落軌遭自強號撞上
古久保坦言驚訝遭撤換！　今離台球員大陣仗送機
婦孤獨死成乾屍！　生日賀卡「歡樂就是健康」躺信箱
快訊／水泥車進加油站　輾死81歲婦
民進黨2026初選登記截止　高雄「4搶1」、台南妃憲對決
2投手涉操縱投球！　美參院對MLB下最後通牒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

拚2031年服役？　殲-36第二架原型機密集試飛

為導彈找到新動力　中國3D列印渦噴發動機完成首飛

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

拚2031年服役？　殲-36第二架原型機密集試飛

為導彈找到新動力　中國3D列印渦噴發動機完成首飛

國1新營路段4車連環撞！小客車側翻路邊　4人送醫現場畫面曝

嘉義綠色小旅行！觀海樓遠眺溼地、候鳥　休閒漁場體驗搭環保船

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

解密情報曝：阿里巴巴助解放軍「鎖定美國目標」　恐威脅國安

一次就捐1000萬！有錢阿姨「都有1共同點」　網點頭：很低調

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

假買黃金真行竊！男交易手鍊「神偷式」藏口袋　騙領錢溜了

川普要告BBC！放話「最高求償50億美元」：他們承認騙人

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

陸敬民／寶佳又開降價話題　中部破壞價、北部急滅火

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

軍武熱門新聞

3D列印渦噴發動機為導彈供新動力

殲-36第二架原型機密集試飛

004航母的核動力找到了？

反潛反艦一把抓直-20F上福建艦

共軍054A與日驅逐艦對峙影像曝光

收藏二戰戰車遭罰822萬　翁稱：廢鐵廠得來

解放軍報：零傷亡將成陸戰趨勢

陸SLC-2E反炮兵雷達「空地通殺」

001A型航母今年下水確定無望

南韓斬首部隊遭批「無能」

馮部長視導海上戰術偵搜大隊　勉發揮聯合監偵戰力

遼寧艦入塢與002型航母雙艦合璧

擴大兵源！免役體位　身高、視力、BMI修正

核潛艇裝核彈頭沉沒　輻射超標100萬倍

更多熱門

相關新聞

川普售台戰機零附件　專家：對戰備至關重要

川普售台戰機零附件　專家：對戰備至關重要

美國批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，這是川普2.0首次對台軍售。美專家分析，這些零件與裝備對軍事戰備至關重要；台灣空軍面臨因應中國灰色地帶挑釁的壓力，其軍機需要比平常更多的維修。

3D列印渦噴發動機為導彈供新動力

3D列印渦噴發動機為導彈供新動力

即／美批准對台軍售　提供F-16、C-130零件

即／美批准對台軍售　提供F-16、C-130零件

陸首艘076兩棲攻擊艦進行首次海試 同樣具備電磁彈射甲板

陸首艘076兩棲攻擊艦進行首次海試 同樣具備電磁彈射甲板

中國暗助伊朗重建飛彈庫　美議員籲川普出手

中國暗助伊朗重建飛彈庫　美議員籲川普出手

關鍵字：

殲-36成飛六代機大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面