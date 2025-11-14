　
社會 社會焦點 保障人權

欠稅大戶假離婚藏2.5億！欠4千萬裝可憐每月只還5千...慘被管收

▲▼欠稅大戶 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼沈姓男子（中）欠稅4千多萬遭管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名沈姓男子（74歲）欠稅多達4107萬元，卻被查出疑以假離婚手法，藏匿鉅款、轉移不動產，全家動起來「洗產」藏匿至少2.5億元，還裝可憐表示，願意以每個月5000元的國民年金來償還4千多萬的稅款，高雄執行分署看不下去，日前逮到人後立刻向法院聲請管收獲准，將他送進看守所2個月。

根據調查，這名沈姓欠稅大戶是因不動產訴訟和解，曾入帳6000萬，但卻「裝沒看到」拒申報，就算稅單寄到家裡仍拒繳，全案2021年被移交到高雄行政執行分署追討，雖曾扣押他的銀行存款、股票，甚至拍賣其位於新北坪林的不動產，但仍遠遠不足以抵償欠款。

▲▼欠稅大戶 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

執行分署追查發現，發現沈男在知道自己欠稅後，竟從4個帳戶領出總額高達2.5億元現金，還大剌剌承認「我都拿現金，就是不讓你們扣！」甚至為逃避追債與太太上演一場「假離婚」，還把名下屏東不動產轉給第三人，再賣回給「沒資力的女兒」。

更誇張的是，他對執行分署提出的「清償計畫」，竟是要用每月5000元的國民年金分期還 4000 多萬欠稅，等於要666年才能還清，根本把政府當塑膠，執行分署認為他明明有錢卻不繳，還處處躲避，事證明確符合行政執行法規定的管收條件，向法院聲請管收獲准。

執行分署表示，欠稅隨便假離婚、亂轉戶、藏現金，最後只會像這名欠稅大戶一樣，被依法管收，「脫產規避義務，得不償失！」

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

欠稅165萬竟脫產　他關3天服軟還錢

欠稅165萬竟脫產　他關3天服軟還錢

新北1名陳姓男子去年（2024年）賣屋逃漏165萬餘元稅捐，並清光名下資產提現或匯入親友帳戶，企圖藉此規避強制執行，仍被行政執行署新北分署查出他2個月出國4次、其實有錢，陳男辯稱出國賭輸140萬元，無力繳稅，但被管收第3天，立刻吐出50萬元願還錢，新北分署准他獲釋、須依約分期付款。

欠稅4千萬拖11年　女董座聽到管收投降了

欠稅4千萬拖11年　女董座聽到管收投降了

欠稅罰款682萬拒繳台南科技公司前負責人遭裁定管收

欠稅罰款682萬拒繳台南科技公司前負責人遭裁定管收

欠稅欠罰822萬台南蔡男拒繳遭法院裁准管收

欠稅欠罰822萬台南蔡男拒繳遭法院裁准管收

吸金入獄管理員當傳令　操控獄友騙4千萬

吸金入獄管理員當傳令　操控獄友騙4千萬

關鍵字：

欠稅大戶藏2.5億4千萬每月還5千管收

