美軍啟動「南方之矛」軍事行動！　打擊西半球毒品恐怖分子

▲ 赫格塞斯宣布啟動殲滅毒梟的軍事行動 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）14日晚間宣布，啟動代號「南方之矛」（Southern Spear）的軍事行動，目標是在西半球徹底剿滅「毒品恐怖分子」。

根據《國會山報》，赫格塞斯發文說明，此次行動由南方之矛聯合特遣部隊與美軍南方司令部（Southcom）主導，旨在「保衛國土、清除西半球毒品恐怖分子，確保國土免受正殺害人民的毒品威脅」。他強調，「西半球是美國的鄰居，我們將保護它。」

赫格塞斯與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等高級軍事將領據報12日在白宮向總統川普簡報該地區軍事行動選項，包括對委內瑞拉進行地面打擊的可能性。此前，美軍10日在加勒比海實施第20次致命打擊，擊殺4名疑似運毒船上的「毒品恐怖分子」。

自9月初反毒行動展開以來，美軍已在加勒比海和東太平洋地區擊斃至少80人，政府聲稱此舉是為遏制非法毒品流入美國。

美軍本周更派遣全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）及其打擊群抵達南方司令部轄區，載有4千名海軍官兵，配備F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機和「戰斧」（Tomahawk）長程飛彈。