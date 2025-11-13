　
台灣前進「國際博物館協會杜拜大會」　AI導覽展現文化科技實力

▲台灣館參與「國際博物館協會2025年大會」，以文化科技展現外交軟實力。（圖／文化部）

▲台灣館參與「國際博物館協會2025年大會」，以文化科技展現外交軟實力。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

國際博物館協會（International Council of Museums, ICOM）2025年大會目前在杜拜舉行，「台灣館」以山川步道、花朵綻放為主視覺，現場還引入「AI智能導覽系統」，參觀者能以多語互動，探索台灣各地博物館的故事、典藏亮點，展現文化科技、文化外交軟實力，讓多國貴賓紛紛讚嘆台灣的創意與前瞻性。

▲▼台灣館參與「國際博物館協會2025年大會」，已文化科技展現外交軟實力。（圖／文化部）

▲台灣館開幕式，特別邀請屏東縣瑪家鄉的「娜麓灣樂舞劇團」。（圖／文化部）

國際博物館協會2025年大會，自11月11日至17日在阿拉伯聯合大公國杜拜世界貿易中心舉行，7天會期包含論壇、博覽會、會議交流等，聚集各國不同領域的博物館專業人士，「台灣館」則在12日舉辦開幕式，特別邀請屏東縣瑪家鄉的「娜麓灣樂舞劇團」，以原住民族樂舞演繹台灣的生命故事、文化精神。

台灣館以「流動的未來・多元共融的博物之島」為主題，融合獨特的視覺文化風格、高科技互動設計，打造兼具人文底蘊與數位體驗的展示空間。 

現場引入「AI智能導覽系統」，讓參觀者能以多語互動的方式，探索台灣各地博物館的故事、典藏亮點，科技感十足的互動介面、流暢體驗，讓多國貴賓紛紛讚嘆台灣文化展示的創意與前瞻性。

▲▼台灣館參與「國際博物館協會2025年大會」，已文化科技展現外交軟實力。（圖／文化部）

▲台灣館展現原住民族文化、科技實力，呼應今年大會「青年、創新與無形文化資產」的主題。（圖／文化部）

今年台灣代表團由「中華民國博物館學會」領軍，包含來自全台各地的博物館、研究單位、學者共同參與，合計發表超過30篇論文及海報，展現台灣博物館專業社群的研究能量與國際影響力。展會期間由苗栗縣傳統工藝保存者藺草編織工藝師呂錦霞，於會場展現其藺編技巧，展現台灣多元族群的藝術能量與文化自信；國立科學教育館及國立海洋科技博物館，也將帶來精彩的互動式科學展演活動。

台灣各博物館專業人士，藉由參選各專業委員會的理事職，以及多篇發表論文分享我國博物館的治理經驗，成功在國際舞台展現我國博物館的專業能量。

展會開幕當日已陸續確認國立歷史博物館組長黃星達當選民族誌博物館專業委員會（ICME）理事、國立台北科技大學文化事業發展系助理教授王雅璇當選博物館典藏委員會（COMCOL）理事等成果，並爭取民族誌博物館專業委員會（ICME）於明年來台灣舉辦年會。

▲▼台灣館參與「國際博物館協會2025年大會」，已文化科技展現外交軟實力。（圖／文化部）

▲台灣館參與「國際博物館協會2025年大會」，以文化科技展現外交軟實力。（圖／文化部）

開幕交流會出席人士還包括，國際民族誌博物館委員會（ICME）、區域博物館委員會（ICR）、典藏委員會（COMCOL）、視聽新科技與社群媒體委員會（AVICOM）等專業委員會理事成員，以及文化部常務次長徐宜君、中華民國博物館學會理事長洪世佑、駐杜拜台北商務辦事處長陳俊吉、原住民族委員會常務副主任委員杜張梅莊、教育部終身教育司長梁學政等。

文化部次長徐宜君表示，台灣自2004年起參與國際博物館協會（ICOM）年會，透過這個重要平台，展現台灣博物館界的多元文化、青年創意與活力。本次台灣館不僅有原住民族文化的展出，也展示博物館在科技應用、教育推廣上的成果，多位學者還受邀發表論文、參與專業委員會選舉，呼應今年大會「青年、創新與無形文化資產」的主題。

中華民國博物館學會理事長洪世佑指出，ICOM年會是全球博物館界三年一度的重要盛會。台灣長期深耕，希望藉此推動專業交流、提升國際能見度。今年台灣館以山川步道與花朵綻放為主視覺，象徵台灣博物館在自然環境與文化多樣性中成長茁壯，展現創新與韌性。

駐杜拜台北商務辦事處長陳俊吉表示，杜拜是一座多元、包容又充滿創新的城市，與台灣的文化精神不謀而合，相信未來雙方在文化領域將有更多合作與交流。

相關新聞

台灣原聲合唱團歐洲巡演　新任教宗「良十四世」特別問候合影

台灣原聲合唱團歐洲巡演　新任教宗「良十四世」特別問候合影

來自南投玉山山麓各部落組成的台灣原聲童聲合唱團，最近在歐洲展開巡演。在外交部駐教廷大使館的安排下，26日抵達羅馬，在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內聖詠團小堂獻唱。合唱團更參與新任教宗「良十四世」（Leo XIV）28日的公開接見活動，為現場朝聖民眾獻唱多首歌曲。教宗在致詞時還特別問候了來自台灣的孩子們，最後也一起合影。

生產爆炸對講機？日公司：無法確定

生產爆炸對講機？日公司：無法確定

印度12億人口湧現中文熱潮

印度12億人口湧現中文熱潮

