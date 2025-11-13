不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」：外帶只要80元

▲西堤牛排─焗烤蘑菇。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

王品集團旗下的人氣連鎖餐廳「西堤牛排」深受老饕喜愛，不過最近有網友指出，吃西堤其實不是為了牛排，而是前菜「焗烤蘑菇」，甚至喜歡到外帶一份回家吃。貼文曝光，釣出大批網友點頭，「這才是西堤的靈魂料理」、「我也會為了焗烤蘑菇去吃西堤」。

有網友在Threads發文，每次到西堤最期待的不是主餐，而是那道香濃焗烤蘑菇搭配熱呼呼的烤吐司。就有內行網友分享，「想吃麵包+醬，可以直接去店裡單點外帶的，只要$80，我有想吃焗烤蘑菇麵包，就真的外帶買回家吃了」，若購買焗烤蘑菇醬，會附2片麵包。

貼文一出，底下許多網友大讚，「焗烤蘑菇才是西堤的本體」、「我這個環節就吃飽了，麵包無限續」、「每次都期待這道，吃完都想問能不能外帶一份回家」、「這真的超好吃，好吃到會想續麵包N次」、「每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇欸」、「太棒了，不然只思念蘑菇醬加吐司，還要點套餐，會吃到發瘋」。

▲鼎泰豐排骨炒飯。（圖／記者黃士原攝）



說到餐廳的隱藏必點菜色，許多觀光客到「鼎泰豐」一定會點18摺小籠包，不過更多網友推薦炒飯。鼎泰豐的炒飯都是使用台稉九號米，呈現金黃色澤的炒飯，蛋花均勻密布（太大或太小都不行），入口還保留八分嫩度，加入蔥花拌炒，每口都可以吃到蛋香與蔥香。

另外，「摩斯漢堡」主打米漢堡，有許多不同口味選擇，是台人十分喜歡的速食店之一，不過，其販售的商品中被大讚的竟然是「紅茶」，強打店內全手工煮製的紅茶，大口喝下可是有著茶葉清香，還能請店員在紅茶中免費加入檸檬片。