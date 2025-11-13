　
生活

曾紅遍全台！知名麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙洗錢　跌落神壇關鍵曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲滿堂紅。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖麻辣火鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌與詐騙集團勾結，提供公司帳戶作為人頭洗錢工具，金額高達數千萬元，已遭法院裁定羈押。曾被譽為台灣第一家高級吃到飽麻辣鍋的「滿堂紅」，歷經股東糾紛、疫情衝擊及經營困難，從風光巔峰跌落谷底。

「滿堂紅」最初由資深影評人王清華與23位好友合資創立，王清華持有最大股份。2006年開業時，主打頂級肉品、進口冰淇淋等高檔食材，雖然每人消費高達千元，卻引領吃到飽火鍋市場風潮，全盛時期除了台北，還擴展到桃園、台中等地設分店。

王清華曾任金馬獎執委會祕書長，長子王鄰硯取得英國雙碩士學位後返台，曾任「滿堂紅」副總，從基層廚房做起。然而，父子間在經營理念上屢起爭執，為了進駐台北信義區高級百貨，王清華決定承擔每月50萬元租金，並貸款1500萬元作為裝潢費用，這讓王鄰硯不滿父親未審慎評估成本，兩人因此產生嫌隙。

2020年3月，王鄰硯因理念不合離開公司，並表示未來不再與父親共事。同年8月，王清華也出售全部股份，徹底退出經營團隊。新團隊接手後，碰上新冠疫情與關店潮，營運策略轉向加盟制度，讓加盟主自行掛牌經營，但仍難以止損。

蔡閔如於去年接手時，僅剩少數加盟店在營運，財務狀況持續惡化，為求資金周轉，只好以人頭公司協助詐團洗錢，淪為詐騙集團共犯。

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

