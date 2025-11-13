　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

10月二手機回收價排行曝光　蘋果搭新機上市舊款狂衝成冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

10月是蘋果新機發表後的完整週期，台灣二手機回收市場突現量能海嘯，根據傑昇通信門市統計，整體回收量較上月暴增53%創新高；然而，與高漲的回收量形成鮮明對比的是，本月回收機型全數貶值，揭示通路回收策略從9月溢價搶源，到10月轉為價跌量增的極端調整期；進一步觀察回收跌幅集中前十名，跌價最大的是三星Galaxy Z Fold7 （12GB/512GB），其單月回收價格大減3,650元，成為本月回收跌價最多的機型。

▼三星Galaxy Z Fold7 單月回收價格大減3,650元，成為本月回收跌價最多的機型。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

傑昇通信表示，10月沒有回收機型出現單月增值，恐是蘋果新機潮與通路策略共振的結果。當市場焦點與資金流全部被iPhone 17系列吸走時，消費者以舊換新或折抵現金，引發大量舊機流入回收管道，短期供給瞬間放大；同時，品牌與電信通路為搶市採取大幅促銷或補貼，供給端量能大幅提升，但新機供需短期不均，加上通路以新機促銷為中心的價差策略，共同導致二手機價格短期內普遍回落。

本月回收跌價榜單由旗艦機型佔據，且摺疊機型佔半數，由三星Galaxy Z Fold7 (12GB/512GB)，以高達3,650元的跌價金額居首，儘管跌幅龐大，除回收跌幅破３成的三星Galaxy Z Fold5，多數旗艦仍然保有破萬元的回收價；傑昇通信認為，主要在於摺疊新機價格高，為了維持新機銷售利潤，部分通路會採取提高新機補貼，但壓低舊機二次售價的策略，導致價格錨定失衡，而同儕競品不斷翻新，摺疊機技術折舊加速，透過大幅度降價，以確保能在下次促銷中快速出清，避免庫存滯壓。

10月二手機市場品牌回收量出現明顯變化，不僅整體回收量月增達53%，從品牌回收占比觀察，蘋果以高達69.8%的壓倒性優勢穩居冠軍，較前月暴增約2.2倍；其次為三星12.6%，OPPO、vivo與Redmi則各占5.5%、3.2%與2.2%。傑昇通信分析，隨著新iPhone上市帶動換機潮，果粉汰舊換新意願明顯提升，導致大量舊iPhone短時間湧入回收市場，由於下游翻新與出口通路的承接量有限，短期內難以消化激增的回收量，使整體市場出現供過於求現象，回收價格因此遭到壓抑，舊iPhone的即期回收價也被迫同步下修。

蘋果在回收總量上大幅上升，品牌回收量前三名的機型也出現世代輪替。iPhone 13躍升回收量第一名，接著是iPhone 12及iPhone 13 Pro，且皆以128GB容量為主；傑昇通信指出，市場的主力換機群正逐漸由舊世代機型，轉移到向近兩年的中高階機型，而iPhone 13 Pro的回收價相對穩定，吸引部分消費者趁新機上市時換機，藉此在回收價尚未大幅下滑前出清舊機，形成短期內蘋果回收量大增的主要推力。

安卓陣營在10月的回收占比呈現集體衰退，尤以三星回收量下滑13%最明顯，也是五大品牌中跌幅最顯著的。傑昇通信觀察品牌回收主力機型，前三名皆為Galaxy A系列中階機，以Galaxy A53回收量最多，這類機型的用戶對價格變動相對保守，回收量大幅衰退，反映出中階用戶換機延遲的現況；相對地，vivo是本月回收量唯一成長的品牌，回收量微增3%，傑昇通信認為，可能是新機上市後，品牌針對特定機型提供高額折抵或通路專屬補貼，透過精準回收策略，提高舊機變現的誘因，使回收量穩定成長。

▲▼

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）
 

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

