傳妻露胸照給她閨蜜揪3P！金融業老公判刑8月入監...再賠15萬

▲台中金融保險業男因將妻子穿著情趣內衣的性感照外傳，遭判刑入監中。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名男子阿雄(化名)在未經妻子同意下，將她身穿透明網狀睡衣、裸露胸部的照片，透過通訊軟體傳給妻子的閨密小香(化名)要求3P，被妻子告上法院。刑事上，阿雄被依妨害秘密罪判處有期徒刑8個月，目前入監中。民事上，阿雄還要再賠妻子12萬，可上訴。

判決書指出，妻子於2020年11月某日，曾透過LINE傳送2張身穿透明網狀睡衣、裸露胸部的自拍照給阿雄。沒想到，阿雄卻在2022年4月某日，未經妻子同意，擅自將該張私密照片轉傳給住在同社區的女鄰居小香，並聲稱妻子是雙性戀，邀約小香一同進行3P。小香感到不安，為求自保，便將對話截圖保留。

然而，阿雄與妻子的婚姻關係逐漸惡化，雙方陸續捲入多起訴訟。此期間，小香因自身也有官司纏身，與阿雄的妻子漸漸熟識，兩人甚至成為無話不談的朋友。直到2024年2月某日，兩人談及各自官司時，小香才向妻子坦承，當年那張私密照片曾被阿雄轉傳給她。妻子聽聞後震驚不已，憤而提告阿雄涉嫌妨害秘密罪。

台中地院開庭審理，阿雄否認犯行，辯稱當時手機由妻子自由使用，懷疑該張照片是妻子自行傳給小香的。他表示，曾與妻子討論過多人性交的可能，並認為「小香或許是我們可以一起接觸的對象」，因妻子為雙性戀，對女性也有好感，傳送照片的目的可能是為了主動誘惑小香進行3P。此外，阿雄也主張對話紀錄可能遭人偽造，企圖誣陷他。

但經法院比對通訊紀錄、小香證詞及被告手機暱稱等證據後，認定阿雄說法不實，難以採信。法官認為，夫妻關係中手機共用屬常態，即便雙方曾討論開放性關係，但這不代表妻子同意或主動將裸照傳給他人。一審法院認定阿雄構成妨害秘密罪，判處有期徒刑8個月；案件上訴至二審後遭駁回，全案定讞。

妻子又提出民事訴訟，向阿雄求償150萬元，阿雄仍堅稱妻是雙性戀，夫妻倆曾協議找其他女人3P，不過民事法官指出，阿雄對妻子傳訊「想3P、想看妳跟女生」時，妻子回覆「但我沒有想要」、「我對女生沒感覺吧」，因此不採信他說法，審酌夫妻倆皆從事金融保險業，阿雄年收近百萬，妻子年收約200萬等情，判阿雄賠12萬元。可上訴。