不爽長期被檢舉違規　駕駛「一路狂追檢舉人」下場賠12萬

記者黃翊婷／綜合報導

小貨車駕駛阿傑（化名）因為不滿長期遭人檢舉違規，去年12月間他在路上偶遇檢舉人，竟一路尾隨、意圖攔車、長按喇叭，還放話「你再拍啊」，結果反而害自己吃上官司。高雄地院簡易庭法官日前審理之後，判阿傑應賠償檢舉人12萬元。

▲阿傑因為不滿長期遭檢舉違規，竟一路狂追檢舉人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢舉人在判決書中主張，阿傑因為長期遭檢舉違規，去年12月間在路上偶遇他，竟先趁著他在路口停等紅燈時，將小貨車開來停在正前方，然後下車向他大聲恫稱，「你再拍啊」、「你他X的不想活了嗎」。

檢舉人表示，當時他警覺情況不對勁，立刻騎車離去，並且不斷轉彎變換路線，阿傑仍緊追在後，他曾嘗試向路人求救，阿傑還是跟在後面並長按喇叭，後來好不容易才終於擺脫。

檢舉人自認受到不法侵害，決定對阿傑提告求償12萬元。而阿傑經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀陳述。

高雄地院簡易庭法官認為，檢舉人的主張與刑事一審的認定相同，阿傑也沒有對此加以爭執，堪信檢舉人的主張為真實，阿傑的阻擋、尾隨行為確實對檢舉人的生命、身體造成威脅，考量到雙方的學經歷、收入等因素，最終判阿傑應賠償檢舉人12萬元，全案仍可上訴。