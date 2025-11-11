KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」：找不到第2首

▲KTV業者透露，平均每5間包廂就有1間會點〈新不了情〉來唱。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

到KTV唱歌，多首耳熟能詳的經典作品總會一直出現在熱門榜單上，其中被譽為「KTV世界名曲」的情歌〈新不了情〉人氣始終不退，據KTV業者透露，平均每5間包廂就有1間會點來唱，播放頻率太高，他們不得不經常更換磁帶。

滾石唱片年度企劃「滾石撞樂隊2」再推經典單曲改編翻唱，邀來新生代樂團重新詮釋經典華語歌曲，分別為「溫室雜草」改編李宗盛的〈我是真的愛你〉、「我是機車少女」翻唱萬芳的〈新不了情〉、「SONNIE桑尼」重塑陳明韶的〈讓我們看雲去〉，各自以不同風格重構經典。

〈新不了情〉是1993年香港同名電影《新不了情》的主題曲，原曲以薩克斯風為主旋律，據悉當年陳淑樺、辛曉琪等大咖女歌手都曾試唱，最終導演爾冬陞親定由萬芳演唱，該曲也成為萬芳最為人熟知的作品。

KTV業者透露，要找一首傳唱超過30年不退燒的歌曲，除了萬芳的〈新不了情〉，大概也找不到第二首了。因為點唱頻率太高，平均每5間包廂就有1間會點這首歌，磁帶耗損嚴重，業者常常不到一個月就得更換。滾石這次找來我是機車少女改編，營造兼具復古、摩登的氛圍，並加入男女聲重新詮釋。



