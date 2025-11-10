勇孫救嬤！遭逆子家暴7年不敢報案　他裝監視器PO網吸警抓人

▲新北市淡水高姓男子勒母、持刀威脅，全被監視畫面錄下。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水一名高姓男子因長期向母親索錢未果，竟多次怒吼、摔物、持刀恐嚇，甚至勒住母親脖子，揚言「要讓你們全家死光光」、「要放火燒全家」，讓老母親飽受驚嚇。離譜行徑全被屋內監視器拍下，遭姪子將畫面上傳社群網站，警方發現後介入偵辦。士林地檢署偵結，依《刑法》恐嚇危害安全罪及《家庭暴力防治法》將他起訴。

檢警調查，高男與母親同住淡水區，2人屬家庭暴力防治法所稱的「家庭成員」。高男因向母親要錢被拒，於2018年10月2日晚間在家中怒吼、勒母親頸部，之後更多次摔壞家中物品、持刀叫囂威脅。

長年受害的母親不敢報警，直到孫子（即高男的姪子）在屋內裝設監視器，拍下高男勒頸、摔物與持刀的畫面後，將影片張貼在社群網站，引起警方注意。

淡水分局竹圍派出所員警於今年10月6日中午前往現場，協助母親製作筆錄並聲請保護令；不料高男見母親離家後情緒失控，在門口持刀叫囂、作勢自殘，最後遭檢警申請拘票拘提到案。

檢警認，高男涉犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪，屬《家庭暴力防治法》第2條第2款所列的家庭暴力罪，且情節反覆、具再犯與公共安全之虞，除提起公訴外，並建請法院依《刑法》第87條第2項規定，對高男施以相當處所或方式之監護處分。