社會 社會焦點 保障人權

國道飆161km挨罰1萬6　他提「緊急避難」訴訟遭駁回　

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

柳姓男子因母親跌倒返家照料，匆忙間忘記帶心律不整藥物，途中突感胸悶心悸，為趕回家取藥在國道10號以時速161公里狂飆，被開罰1萬6千元並吊扣車牌6個月。他主張病情急迫、為救命不得不超速，但法院審理後認為，應撥打119尋求救護協助，非唯一可行手段，不符「緊急避難」要件，駁回訴訟。

判決書指出，柳姓男子於114年1月28日晚間，駕駛自小客車行經國道10號西向12.7公里處，該路段限速100公里，經雷達測速儀測得車速高達161公里，超速61公里。警方據以開單裁處新臺幣1萬6,000元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，另須參加道路交通安全講習。

柳男不服處分，聲稱當日返旗山老家協助父親照料跌倒的母親時，忘了攜帶治療心律不整與胸悶的藥物，返高雄途中病情復發，一度胸悶心悸、幾乎昏倒，才會為求盡快返家取藥而超速行駛，並非蓄意違規，請求撤銷罰單。

高雄市交通局則指出，即便當下確有身體不適，仍可撥打119或請求救護車協助，並非必須以危險方式駕車疾馳，柳男的行為未符合「緊急避難」的客觀要件，因此裁處並無不當。

法院審理後援引《行政罰法》第13條指出，若為避免自身或他人生命、身體等法益遭受急迫危難而出於不得已之行為，可免予處罰，但須同時符合「緊急危難存在」、「客觀上不得已」、「行為不過當」三項要件。而柳男雖主觀上為救急返家，但在駕駛過程中若感到不適，應立即停靠路肩並撥打119求助，而非繼續以161公里高速行駛。此舉不僅增加身體負擔，也使其他用路人陷於危險，難謂是「別無選擇的不得已行為」。認定柳男違規事實明確，監理機關裁處並無不當，駁回其訴請。

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

關鍵字：

國道超速救命緊急母親跌倒心律不整法院判決

