　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

墨西哥烏魯阿潘市市長卡洛斯．曼佐，日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡。示意圖。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘市（Uruapan）市長卡洛斯．曼佐（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡，震驚當地社會。經法醫鑑定，在現場遭安全部隊擊斃的17歲少年維克多．烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，案件疑與有組織犯罪集團有關。

兇手疑遭犯罪組織教唆

根據《路透社》報導，米卻肯州檢察官托雷斯（Carlos Torres）表示，烏巴爾多的身分已於5日經親屬確認，法醫檢驗也證實其為槍手。驗屍報告顯示，該名少年長期吸食冰毒，並於襲擊前一週離家出走。檢方指出，此案的凶器曾出現在當地敵對幫派的兩起武裝衝突中，顯示背後可能牽涉犯罪組織，後續調查仍在進行。

幫派利用未成年　墨西哥暴力問題持續惡化

墨西哥境內的販毒與犯罪集團長期以未成年為犯罪工具，利用電子遊戲與社群媒體進行招募，部分兒童年僅6歲就被迫參與幫派活動。人權組織估計，境內受犯罪集團影響的弱勢兒童人數可能高達20萬人。

市長多次求援中央未果　民眾上街怒吼要公道

市長曼佐生前多次透過社群媒體向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）請求支援，指控州政府與警界貪腐，呼籲中央協助對抗販毒勢力。他自去年12月起即被列為特別保護對象，今年5月更增派警力與國民警衛隊維安，但未說明原因。市長遇害後，烏魯阿潘市民憤怒走上街頭，高喊口號要求伸張正義。

米卻肯州是墨西哥暴力犯罪最嚴重的地區之一，各販毒集團為爭奪地盤與毒品分銷路線頻繁交火。根據統計，今年1月至9月間已發生超過1千起蓄意謀殺案，實際數字恐遠高於通報。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
護理師為「減輕工作量」謀殺10病患！被判終身監禁
蕭美琴副總統在歐洲IPAC議會發表演說：台海和平攸關全球穩定
香港IKEA推「粉紅刈包」掀熱議　網友笑稱：控肉派無法接受

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年」好友證實
馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷
獨力養7孫　嬤當車手遭判刑10月
趙露思生日前「疑將官宣新東家」
大馬網紅「偷拍正妹」喊好想揉她奶！　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

ChatGPT成自殺教練！加州連7起訴訟　控「慫恿輕生」害死用戶

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

覆蓋整個菲律賓！鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸　恐掀5m風暴潮

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

ChatGPT成自殺教練！加州連7起訴訟　控「慫恿輕生」害死用戶

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

覆蓋整個菲律賓！鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸　恐掀5m風暴潮

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

ARKis太會玩！　私密旅遊心法全曝光

ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

感傷「戴資穎時代」結束了　英名球評：永遠懷念她帶來的純粹之美

水墨巨擘林玉山、高一峰聯展免費展出！家屬捐贈畢生創作

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車停駛

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

菲律賓警告：鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

逼泰12歲少女下海　生母在台賣淫被逮

網紅偷拍正妹喊「好想揉她奶」！下場慘

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

川普新制：肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面