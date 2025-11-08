幕後／鏡週刊猛攻黃國昌柯文哲也擔心　提醒「別過度自信步我後塵」

▲民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌近期與《鏡週刊》打得不可開交，內容也越發離奇，儘管黃已對媒體提告，但似乎仍未見停歇。黨內人士觀察，對手陣營政媒合流的攻擊方式仍有一定效果，黃累積多年的揭弊招牌難免受到髒水波及。另外，據掌握，民眾黨前主席柯文哲也相當關心黃的狀況，近期特別提醒黃要小心、別過度自信，避免步上他被政治清算的後塵。

從立委王義川在9月時爆料被凱思國際人員跟拍開始，《鏡週刊》、《鏡報》與黃國昌來回交手超過1個多月，《鏡週刊》 三天兩頭「上菜」，黃國昌從狗仔集團到駭客網軍頭，再到凱思國際公司的金流、爆料來源等等，無一不被掀出來一一檢視。黃則是一面否認，一面反擊週刊道德淪喪。雙方攻防一時間傳遍大街小巷，成為民眾茶餘飯後的話題。

「烏賊戰效果還是有！」民眾黨內人士坦言，雖然週刊的內容趨於「故事性」與連連看居多，但同個話題反覆翻炒、再不時加一些「調味」，仍就會掀起關注。社會大眾一時間也難以辨別資訊真假，看到又有新聞爆出只會認為「黃國昌又怎麼了」，多少會衝擊到黃的形象。

黨內人士直言，《鏡》這一系列的報導內容虛實難分、加油添醋，早已不是在報導新聞，而是在販賣仇恨，「不會說完全沒效果，還是有人會看，媒體缺新聞報導時會拿來搭配，更別說民眾也會討論」。

黨內人士分析，在這波與媒體的攻防過程中，黃國昌長年累積下來的揭弊形象確實受到衝擊，過往在立法院大聲疾呼、鏗鏘有力的質詢也都被打上問號，「黃國昌揭發了不少綠營弊案獲關注，但若民眾對黃的信任出現疑慮，很多事情會變得很麻煩、少了正當性」。

該人士說，這就如同過去的柯文哲，是先被抹紅成中共同路人，接著清廉形象也一步步被打擊掉。套在黃國昌身上，就是要先把揭弊招牌打碎，接著再引起輿論對黃揭弊正當性的質疑，甚至是收錢辦事、為私利濫權等疑慮，大打潑糞、烏賊仗。

而不僅黨內現任公職會擔憂，黃國昌明年卸下立委職務後可能面對的遭遇，連前主席柯文哲也相當關心。據了解，柯文哲在交保獲得自由身後，除了出庭外公開行程全無，黃國昌不定期會和柯碰面，近期柯就有提醒黃要小心，別步上他的後塵被政治清算。

據了解，近期柯文哲在與黃國昌交換國政與時局看法時，特別提醒黃「不要過度樂觀自信」，並以自己為例，京華城案就是如此，自己當初並不知細節、僅拍板送研議，結果被弄到現在這樣，證明司法清算一個人不需要證據，編出故事人格毀滅，就可以達到這目的。