社會 社會焦點 保障人權

基隆竊鴿集團2嫌落網！　4隻黑鳶命喪大型鳥網

山區鳥網致黑鳶4死。（圖／基隆市動物保護防疫所）

▲山區鳥網致黑鳶4死。（圖／基隆市動物保護防疫所，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

基隆市七堵山區9月底傳出一隻保育類黑鳶遭大型鳥網纏住死亡的消息，現場更發現多隻黑鳶屍體，引發關注。基隆警方7日逮捕兩名涉嫌捕鴿的男子，正深入調查這些行為是否與黑鳶事件有關。

基隆市動保防疫所日前接獲台灣猛禽研究會的通報，指出有一隻黑鳶在七堵山區行蹤異常，長時間停留不動。他們於9月30日前往調查，卻在山區發現一張大型鳥網，網上吊著四隻黑鳶屍體，其中一隻正是研究會追蹤的個體，令人震驚。這起事件讓相關單位立即展開搜索行動，希望能找出幕後元兇。

基隆市警察局第三分局迅速成立專案小組，投入大量警力在山區巡邏及收集線索，並分析可疑的車輛和人員行蹤。然而，由於山區連日來大雨不斷，行動一度受阻。經過多日辛苦埋伏，警方鎖定了疑似竊鴿集團的兩名男子，包括40多歲的吳姓嫌犯）和王姓嫌犯。

7日中午，警方在兩人進入山區捕捉鴿子時，手持搜索票展開行動，現場查獲賽鴿、鴿籠、鐮刀、彈弓、鳥網及其他作案工具。兩名男子被帶回警局後，因涉嫌加重竊盜罪，已移送至基隆地檢署。基隆警方表示，將持續深入調查，釐清這兩名嫌犯是否涉及黑鳶死亡案，及是否存在擄鴿勒贖等其他犯罪行為。

