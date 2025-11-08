「最美檢察官」攜5司法官出走體制　願意相信人性重啟法律人生

記者黃宥寧／台北報導

曾被譽為「最美檢察官」的陳漢章，攜手4名司法官同袍毛崑山、莊勝博、葉育宏、程彥凱，共同離開體制、創立法律事務所。從司法官第26期到第53期，5人司法年資累積超過一世紀。他們走過審判與偵查的第一線，如今選擇以更自由、更貼近人心的方式，重新實踐法律的初衷。

▲最美檢察官與5司法官挑戰新角色（左起）毛崑山、莊勝博、陳漢章、葉育宏、程彥凱。（圖／樂律提供）

曾任法官35年的毛崑山，是司法官第26期結業，歷練家事、民事與刑事法庭，在家事庭服務16年，處理無數婚姻、監護與家暴案件。他回憶：「以前當法官判對錯，現在當律師，學會幫人找到能走下去的路。」退休後也笑說，生活節奏全然不同，「過去辦案勞形，現在懂得運動養生，反而更能耐心聽人說話。」

▼毛崑山律師法官資歷超過35年，橫跨家事、民事與刑事法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

司法官第53期出身的莊勝博，曾任新北地檢署「排除民怨計畫」代表，歷練橫跨緝毒、重大犯罪、企業金融與醫療案件。對他而言，「體制內講求證據，體制外學會傾聽。不論是查毒、追金流，還是調閱醫療紀錄，本質都一樣，都是在找真相。」離開公職後，更珍惜與當事人面對面的交流：「以前看卷宗，現在看人。」

▼莊勝博律師於新北檢服務，歷練完整，曾橫跨緝毒、打擊民生犯罪、重大犯罪、企業金融犯罪等偵查專組。（圖／記者黃宥寧攝）

葉育宏則是第51期出身，原為法官，後申轉檢察官，服務於高雄、橋頭、士林地院及新北地檢署，累積14年偵審經驗，經手內線交易、洗錢、詐欺與貪污等案件。他直言：「法官講程序，檢察官講證據，但律師講信任。」走出體制後更深刻體悟：「法律的本質不是權威，而是理解；法律不是勝負，而是解方。」

▲葉育宏具「偵審雙棲」背景，累積14年經驗經手內線交易、洗錢、詐欺與貪污等。（圖／記者黃宥寧攝）



同為第51期的程彥凱，歷任新北與屏東地檢署檢察官，主辦企業金融、毒品與民生犯罪案件，也曾起訴前新北市議員歐金獅賄選案。轉任律師後，他笑稱最不習慣的是「所有事都要自己來」，從接案、談案到安撫當事人都得親力親為，「但這也讓我重新找回自由。以前只看卷宗，現在學會聽故事，那不是案件，是人生。」

▼程彥凱歷任新北與屏東地檢檢察官，主辦企業金融、毒品與民生犯罪案件。（圖／記者黃宥寧攝）

陳漢章為司法官第52期結業，曾任新北地檢署檢察官12年，歷練偵查、公訴、執行與緝毒專組，也兼任法務部及司法官學院講師。「當檢察官的時候，我替國家辦案；當律師後，我替人民說話。」她坦承，從公職轉為律師並不容易，但讓她重新學會呼吸與傾聽，「法律人不該只是冷靜的角色，也應該有理解的溫度。」

▲「樂律」陳漢章歷練偵查、公訴、執行與緝毒專組，並曾受有行政院表揚安居期間緝毒有功人士。（圖／記者黃宥寧攝）

5人雖在司法體系各有歷練，卻有相同信念。毛崑山說，體制內案件會自己來，當律師得自己去找；程彥凱認為，律師不只是法律工作，更是人生的工作；葉育宏強調，信任是律師最珍貴的資本；陳漢章期許，法律應更有溫度；莊勝博則總結：「查賄、查毒、查金流，本質都在找真相。」

他們從不同角度見過法律的冷與熱，也親身感受體制的侷限與力量。離開體制後，選擇以更貼近人的方式，讓法律不只是工具，而是一種陪伴。有人說他們棄了鐵飯碗，但他們知道，真正的勇氣不是離開體制，而是仍願意相信人性。