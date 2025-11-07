台南市加碼7歲以下兒童發展篩檢活動　衛生局：守護孩子每一步成長

記者陳弘修／台南報導

「老師說我們家的孩子講話比較慢，這樣需要特別帶去看醫生嗎？」、「上次幼兒園不是已經做過發展檢核了？這次衛生局寄來的兒童發展篩檢通知又是什麼？」不少家長近期收到篩檢單張後產生疑問，擔心是否重複檢查、或孩子真的需要進一步評估。

台南市政府衛生局指出，孩子的成長節奏本就不盡相同，但若能在語言表達、動作協調或社交互動等早期發展階段透過專業篩檢提早發現潛在問題，就能提早介入、協助孩子在學習與自信上建立更穩固的基礎。





▲依時程帶孩子接受發展篩檢，讓成長每一步更穩健。（圖／台南市政府衛生局提供）

衛生局表示，自113年7月1日起，政府提供7歲以下兒童共6次發展篩檢服務。家長可攜帶健保卡及兒童健康手冊（綠卡），前往台南市97家兒童發展篩檢合約院所（查詢地圖：https://p.tainan.gov.tw//Wr4sY1），由接受標準化工具訓練的兒科、家醫科或幼兒專責醫師進行檢查，內容涵蓋粗大動作、精細動作、語言認知與社會發展等四大面向。

衛生局說明，與幼兒園內進行的「發展檢核」不同，醫療院所的「發展篩檢」採標準化工具，由醫師親自操作與解讀，準確度更高，可及早發現潛在問題。若篩檢發現發展異常，醫師可立即透過健保署「電子轉診平台」轉介至本市8家兒童發展聯合評估中心（包含成大、奇美、安南、柳營奇美、佳里奇美、台南新樓、部立臺南醫院及市立醫院等），協助家長深入了解孩子的發展需求。

此外，為鼓勵家長主動帶孩子參加篩檢，台南市衛生局自10月20日至11月30日推出「兒童發展篩檢加碼活動」，凡至合約院所完成篩檢並上傳兒童健康手冊封面及篩檢頁面（綠卡），即可獲得150元禮券一份。(上傳網址：https://p.tainan.gov.tw//Oyf0b)





▲114年臺南市「兒童發展篩檢限時加碼延長獎勵活動」海報。（圖／台南市政府衛生局提供）

衛生局呼籲，家長可多加利用這項資源，早一步檢查，就能早一步協助，陪伴孩子穩健、自信地邁出成長的每一步。