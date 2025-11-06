快訊／屏東特斯拉「撞水泥車再撞機車」！3大4小受傷　駕駛無心跳

▲屏東小客車追撞機車，8人受傷，其中駕駛受困命危。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，6日下午4時03分發生一起重大車禍！一名男子駕駛特斯拉載著太太、2個孩子行經該路口時，疑似煞車不及追撞前方正在停等紅燈的混凝預拌車，隨後車輛朝機車道偏移，再撞上機車，車輛衝撞路旁民宅牆角後才停下。由於撞擊力道猛烈，特斯拉駕駛當場失去生命跡象，車內妻小3人受傷，另外2名騎士及2名乘坐機車後座的兒童也受傷，全案一共造成4大、4小送醫搶救。