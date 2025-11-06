　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包裹未取被退回　珊瑚菇「鑽破紙箱」冒出！網笑：真的是箱菇

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲菇菇破箱而出。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

台中新社「頭嵙山香菇-香菇專賣店」日前遇上超離奇退貨事件，顧客未領取的「DIY種植太空包」在外頭流浪7天，沒想到箱子裡的珊瑚菇，悄悄長出香菇了，甚至破箱而出，模樣逗趣又可愛，菇農拍下照片PO出，大批網友笑翻，直呼「名副其實的『箱菇』。」

「頭嵙山香菇-香菇專賣店」在 Threads 上的貼文，「吳小姐你好，你的菇菇包在外流浪7天，今天已長出香菇了」，由於買家逾7天未取包裹，包裹退回時，珊瑚菇已破箱而出。菇農貼出照片，只見紙箱邊邊的縫隙，冒出一叢活力滿滿的珊瑚菇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

菇農進一步指出，箱子裡裝的是香菇包，濕度夠加上貨運碰撞，就會長出菇菇，「大家都很關心被吳小姐棄單的菇菇包，它長得很好，請各位不用擔心。」對於棄單未取的買家，菇農感嘆，「棄單真的很沒水準欸，食品類寄出退回都需銷毀啊」，但如果遇到金額大的訂單，都會先索取訂金，否則不會出貨。

珊瑚菇逗趣的模樣掀起網友熱論，「這樣算不算是一種菇媳養尖」、「破開紙箱也太厲害...果然生命會自己找到出路」、「雖然是讓菇菇編難過的事情，但真的好好笑，你們家菇菇的生命力超強」、「我上次也很晚才打開我訂的菇，結果也是這樣發菇了」、「現在的天氣吃鍋首選，可以加菜了」。

．本文經「頭嵙山香菇-香菇專賣店」授權轉載。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷
快訊／蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！　津棧老闆李彥廷一審判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

喊「普發一萬」就是齣鬧劇！Cheap開酸：一場一萬塊的精神分裂

阿璋肉圓11／8日強勢回歸「外帶買10送2」　歡迎報復性消費

台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府啟動稽查嚴防房價哄抬

前鎮高中「蒸蛋、泡麵終於分開了」！1張表格揭創意料理早有歷史

包裹未取被退回　珊瑚菇「鑽破紙箱」冒出！網笑：真的是箱菇

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

太子集團「爆乳特助」已當媽了！網再挖私生活　本尊急嚇一夜全關

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

喊「普發一萬」就是齣鬧劇！Cheap開酸：一場一萬塊的精神分裂

阿璋肉圓11／8日強勢回歸「外帶買10送2」　歡迎報復性消費

台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府啟動稽查嚴防房價哄抬

前鎮高中「蒸蛋、泡麵終於分開了」！1張表格揭創意料理早有歷史

包裹未取被退回　珊瑚菇「鑽破紙箱」冒出！網笑：真的是箱菇

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

太子集團「爆乳特助」已當媽了！網再挖私生活　本尊急嚇一夜全關

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

中華電信3大主軸助攻台灣影視　談串流平台合併：必然過程

【黃明志到案】消失2天遭通緝！ 深夜現身警局：我不會逃

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

更多熱門

相關新聞

陳晨威美技！驚訝象迷鼓掌：欸？

陳晨威美技！驚訝象迷鼓掌：欸？

樂天桃猿外野手陳晨威在昨日台灣大賽第3戰鎮守左外野，與兄弟球迷上演一段段趣味互動。4局上，他飛身美技接殺江坤宇的飛球後，意外獲得象迷掌聲與歡呼，他也回頭比出「歹勢」手勢，笑著回應「不好意思」，成為場上有趣一幕。

媽假裝吃掉罐罐　法鬥大叫急抗議

媽假裝吃掉罐罐　法鬥大叫急抗議

阿金期待散步　被騙洗澡臉變超臭

阿金期待散步　被騙洗澡臉變超臭

二貓偷爸爸內褲　埋砂盆奴才氣笑

二貓偷爸爸內褲　埋砂盆奴才氣笑

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

關鍵字：

香菇箱菇搞笑新奇菇菇

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面