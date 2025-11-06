包裹未取被退回　珊瑚菇「鑽破紙箱」冒出！網笑：真的是箱菇

▲菇菇破箱而出。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

台中新社「頭嵙山香菇-香菇專賣店」日前遇上超離奇退貨事件，顧客未領取的「DIY種植太空包」在外頭流浪7天，沒想到箱子裡的珊瑚菇，悄悄長出香菇了，甚至破箱而出，模樣逗趣又可愛，菇農拍下照片PO出，大批網友笑翻，直呼「名副其實的『箱菇』。」

「頭嵙山香菇-香菇專賣店」在 Threads 上的貼文，「吳小姐你好，你的菇菇包在外流浪7天，今天已長出香菇了」，由於買家逾7天未取包裹，包裹退回時，珊瑚菇已破箱而出。菇農貼出照片，只見紙箱邊邊的縫隙，冒出一叢活力滿滿的珊瑚菇。

菇農進一步指出，箱子裡裝的是香菇包，濕度夠加上貨運碰撞，就會長出菇菇，「大家都很關心被吳小姐棄單的菇菇包，它長得很好，請各位不用擔心。」對於棄單未取的買家，菇農感嘆，「棄單真的很沒水準欸，食品類寄出退回都需銷毀啊」，但如果遇到金額大的訂單，都會先索取訂金，否則不會出貨。

珊瑚菇逗趣的模樣掀起網友熱論，「這樣算不算是一種菇媳養尖」、「破開紙箱也太厲害...果然生命會自己找到出路」、「雖然是讓菇菇編難過的事情，但真的好好笑，你們家菇菇的生命力超強」、「我上次也很晚才打開我訂的菇，結果也是這樣發菇了」、「現在的天氣吃鍋首選，可以加菜了」。

．本文經「頭嵙山香菇-香菇專賣店」授權轉載。

