大陸 大陸焦點 特派現場

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染　房東嘆：像失戀一樣

▲神仙租客租房五年後退租，租屋處一塵不染光潔亮麗讓房東十分感動。（圖／翻攝極目新聞）

▲神仙租客五年後退租，租屋處一塵不染光潔亮麗讓房東十分感動。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江金華一名房東金女士近日在社群平台上分享一段令人印象深刻的「收房經驗」，她表示，自家出租五年多的房屋被租客退租時，屋內桌面、地板仍明亮潔淨如新，用了五年，桌面連灰塵都沒有，讓她又感動又失落，「像失戀一樣，失去了一個這麼好的租客。」

▲神仙租客租房五年後退租，租屋處一塵不染光潔亮麗讓房東十分感動。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，浙江一房東金女士透露，她在收房時發現房屋內的桌面和地板鋥亮（反光發亮）發光，直呼「神仙租戶」，這套房子裝修完就出租了，五年多時間，租戶連一道刮痕都沒有留下，這讓她萬分感動，「收房時我都流眼淚了，感動又失落，好像失戀了一樣，失去了一個這麼好的租戶。」

金女士表示，這套租房位於金華橫店，2019年她將房子裝修好後，便透過仲介租給了一名年輕女子，月租2600元（人民幣）、半年一付。她4日接到退租消息後前往收房，發現屋內角落一塵不染，連廚房牆面都未泛黃，傢具皆有玻璃保護，連一道刮痕都沒有。

金女士說，這套房是她獨自購買並親自裝修的，出租期間與租客僅見過兩次面，對方總是提前半個月繳租，從未拖欠。她回憶，再踏進房內時不禁落淚，「房間像剛裝修的一樣，感動又失落」。

租客王女士則表示，退租時並未刻意打掃，平日就細心維護，把租屋當成自己的家。她也稱讚房東體貼，「她曾有人想買房，但因我還在住就沒賣，我其實挺愧疚的。」王女士補充道，原租期到12月底，但她提前退租時，房東仍主動退還半個月房租，讓她十分感動。

