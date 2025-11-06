　
黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

▲陪黃明志投案，15年正牌女友曝光。（圖／中國報）

記者葉國吏／綜合報導　

馬來西亞歌手黃明志涉入網紅謝侑芯命案，交往15年的化妝師女友Sarah引起關注。黃明志相當保護女友，只要臉書都會把女友的臉馬賽克。不過百密一疏，本站曾報導《黃明志正妹女友曝光！　穩交7年鬆口認結婚計畫》，文中即有女友未戴口罩照片。黃明志女友當年出席金曲獎慶功宴被媒體拍到，外型如「越南林志玲」海倫清桃。

黃明志5日凌晨現身警區總部投案，下車先自拍後隨即被警方帶走，並成功向法庭申請延扣6天。當時馬媒拍到陪同者有數名，包含一名穿著白色T恤、綁馬尾，戴著眼鏡的清秀女子一路相隨，這位女子也被認出其實就是黃明志的正牌女友。

▲黃明志女友（紅框者）的臉部都被打上馬賽克。（圖／翻攝臉書／黃明志）

儘管黃明志相當保護女友，只要臉書有女友照片都會打上馬賽克，但黃明志在2017年參加金曲獎後的慶功宴，當時女友Sarah就跟著一起參加，還被《鏡週刊》拍到，被形容外形像「越南林志玲」海倫清桃。

本站曾報導《黃明志正妹女友曝光！　穩交7年鬆口認結婚計畫》黃明志當時表示，剛來台發展時與女友分隔兩地聚少離多，後來公司為了讓他放心工作，索性把Sarah找來台灣繼續貼身造型化妝師的工作，2人一起長住在台灣，他當時也坦言「有結婚打算」。

11/03 全台詐欺最新數據

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸：可憐做你女友

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，不但被發現曾出現在女方喪命的旅館房間，還涉及毒品並以謀殺罪偵辦，儘管一度失聯的他已主動投案，全案仍充滿疑點。而這也讓不少網友聯想到，他2024年3月證實在馬泰邊境開飯店的消息。

黃明志

