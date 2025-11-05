　
社會 社會焦點 保障人權

2月女嬰送托首日6小時發紺亡！父母悲痛不追究...保母仍遭送辦

▲▼廖姓保母隨救護車送女嬰到亞東醫院急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖姓保母隨救護車送女嬰到亞東醫院急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區昨（4日）下午，一名出生僅2個月的女嬰，第一天被送往50歲廖姓保母家中照顧，未料當日下午就出現全身發紺症狀（皮膚呈青紫色），雖緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。儘管家屬對死因沒有異議，且社會局初步排除虐待情事，警方仍依過失致死罪嫌將廖姓保母函送法辦，檢警將在今日（5日）下午至亞東醫院進行相驗釐清確切死因。

廖姓保母擁有合格證照，從業10多年，過往並無任何違規紀錄，且因曾細心照顧過女嬰的表姊，深受女嬰雙親信賴，因而委託她協助照料。不料女嬰昨天上午8時被送到保母位於樹林的住處，開始第一天的托育。上午11時許，廖女餵完奶後，將女嬰抱至臥室休息。下午1時許，廖女曾入內查看，當時女嬰狀況正常。

下午2時30分，廖女準備進入臥室餵奶時，驚見女嬰已全身發紺、僵硬（全身皮膚呈青紫色），失去生命跡象，嚇得她立即撥打119求救。救護人員緊急送往亞東醫院搶救，最終仍回天乏術。

女嬰雙親表示，女兒先天身體狀況本就不穩定，對於突如其來的死因沒有疑慮。警方與社會局初步調查後也確認，廖姓保母並無虐嬰等不當管教事證。

儘管如此，全案詢後仍依過失致死罪將廖女函送法辦。檢警今日下午將會同法醫，到亞東醫院對女嬰進行相驗，以釐清確切的死因。

新北市社會局表示，該名保母過去紀錄良好，今年也曾3度不定期訪視，並無異常。由於本案為新受託個案，已要求保母在真相釐清前暫停收托，並協助其餘幼兒的家長媒合其他照顧資源。社會局強調，該家庭目前也無相關高風險通報紀錄。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

