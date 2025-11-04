　
政治

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

▲國軍騰雲無人機。（圖／ETtoday資料照）

▲國軍騰雲無人機可對目標進行偵查或打擊。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對國軍無人機運用，國防部在書面報告中指出，相關專責部隊依作戰任務劃分「聯戰」、「戰術」及「戰鬥」等3個層級兵、火力運用，並設有陸、海、空軍無人機訓練中心、空軍航院技訓中心等4個專責單位，另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，責由部隊師資施訓簽證。國防部也說，目前已逐年獲得6型監偵型無人機、4型攻擊型無人機，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量。

立法院外交國防委員會國民黨籍召委馬文君排定6日邀請國防部長顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何建構無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。而相關書面報告昨已送到立法院。

國防部在報告中指出，無人機專責部隊依作戰任務劃分「聯戰」、「戰術」及「戰鬥」等3個層級兵、火力運用。聯戰層級是指執行長時間、遠航程的台灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務；戰術層級為，戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。

有關戰鬥層級，國防部說，是採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。

國防部表示，現行專責軍種無人機訓練機構，計有陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計有「無人機師資班」等10類，以擴充訓練量能；另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，責由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人機基礎戰力。

另依基礎訓練、專長訓練、駐地訓練、基地訓練、聯合演訓與後備教育召集等階段，採循序漸進、逐步強化方式推展，以培訓人員取得專長證書、強化操作技能、任務規劃、戰術運用及戰力整合等能力，滿足各類型部隊戰力需求，以因應未來無人載具作戰型態。

國防部指出，2024年2月1日成立「國防創新小組（DIO）」，依創新作戰概念、國外實戰經驗及國防科技發展趨勢，持續與國內、外國防新創廠商交流，聚焦民間成熟技術，研議各種可形成戰力方案，使國軍因應戰場需求變化，創造作戰優勢。據此，國軍無人載具籌購採「自製優先、軍（商）購為輔」原則，對國內無法自製獲得，藉由國外現貨市場軍（商）購等多元途徑採購，縮短籌獲期程，以加速提升戰力。

國防部說，依國軍「聯合戰力規劃要項」及「五年兵力整建計畫」建案期程，已逐年獲得監偵型計戰術近程Ⅱ、目獲型、微型、陸用型、艦載型、監偵型等6型，及攻擊型計劍翔、勁蜂、彈簧刀300及ALTIUS-600等4型，並已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。

國防部也說，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。

▼國軍銳鳶無人機可負責日、夜間偵搜。（資料照／記者呂佳賢攝）

▼國軍銳鳶無人機可負責日、夜間偵搜。（資料照／記者呂佳賢攝）


國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

