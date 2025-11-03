快訊／北市男突倒臥人行道沒動靜　警消到場發現已死亡

▲男子行經長安西路與塔城街口時突倒臥在地死亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）
記者黃彥傑、葉品辰／台北報導
台北市大同區長安西路與塔城街口今（3）日上午7時30分許發生一起死亡意外，一名年約60歲的男子步行在人行道時，不明原因突然倒臥在地，民眾目擊報警，警消趕抵現場時男子已明顯死亡，死因仍待進一步調查釐清。
警方初步判斷，死者死因並非外力或尋短因素，應為死者身體因素造成，但因該男身上並無證件，目前身分不明，警方將採集指紋比對釐清身分，遺體目前暫送二殯冰存，等候檢察官相驗釐清死因。
