社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市男突倒臥人行道沒動靜　警消到場發現已死亡

▲男子行經長安西路與鄭州路口時突倒臥在地死亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲男子行經長安西路與塔城街口時突倒臥在地死亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、葉品辰／台北報導

台北市大同區長安西路與塔城街口今（3）日上午7時30分許發生一起死亡意外，一名年約60歲的男子步行在人行道時，不明原因突然倒臥在地，民眾目擊報警，警消趕抵現場時男子已明顯死亡，死因仍待進一步調查釐清。

警方初步判斷，死者死因並非外力或尋短因素，應為死者身體因素造成，但因該男身上並無證件，目前身分不明，警方將採集指紋比對釐清身分，遺體目前暫送二殯冰存，等候檢察官相驗釐清死因。

11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

謝侑芯猝死現場驚見藍色藥丸！醫曝真相：一顆藥含多重成分
快訊／剉咧等！閃兵恐有第4波拘提　2知名團體成員在名單中
恭喜二連霸！大谷翔平爸爸親筆信曝光
黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手
台中縱火嫌「正面曝光」！偷內褲種殺機　17歲少女葬身火窟
樂團主唱6樓高墜地亡　台北跨年3人遭起訴
開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳
謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因
這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照　大谷愛妻甜笑吸睛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

