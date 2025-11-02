66架F-16V軍購案明年全交機有挑戰性　國防部：美方2班制20小時趕工

▲台灣向美採購66架F-16V BLK70型戰機，今年3月首架機完成組裝及測試，並舉行交機出廠典禮。（圖／翻攝美國眾議員提蒙斯（William Timmons）X（推特））

記者蘇晏男／台北報導

我國編列2472億2883萬元向美採購66架F-16V BLK70型戰機，依規劃今年、明年各出廠26架、38架戰機，並於明年底前全數交機，然國防部長顧立雄日前坦言，F-16戰機相關問題已經在改善中，但全部交運完畢確實有挑戰性。而國防部今（2日）送至立法院的報告中指出，受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制20小時，全力趕工。另外，同份報告也對「AGM-154C飛彈」、「MK-48重型魚雷」等軍購案延宕進行說明。

立法院外交國防委員會國民黨籍召委馬文君排定3日邀請國防部部長顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。而相關報告紙本，2日稍早已送至立法院。

根據報告，國防部羅列出「軍事工程」、「軍購」、「商購」等3部分。在軍購方面，軍事投資類對美軍購案共計25案，執行進度區分為進度超前、正常、延宕等3類，進度超前為「海馬士遠程精準火力打擊系統」1案，原規劃116年交運第2批18套發射系統，提前於115年第4季交運；進度正常則為計「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」等21案，其中「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」及「方陣快砲」已全數獲裝，餘案依節點交運。

國防部指出，進度延宕為「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」等3案。在AGM-154C飛彈部分，屬「F-16A/B 型戰機性能提升」案，編列新台幣1359億7150萬元，自101年至115年執行戰機性能提升與採購AGM-154C等各類型飛彈，美方106年同意供售AGM-154C飛彈，原規劃於114至115年全數交運，惟因採購最新構型，須重啟產線、備料及系統發展整合，規劃於116至117年全數交運。

F-16V BLK70戰機方面，國防部說，此案為編列新台幣2472億2883萬元，自109年至115年向美採購66架戰機，原規劃於115年全數飛返，惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制20小時，全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

至於MK-48重型魚雷，國防部表示，該案編列新台幣54億6058萬6000餘元，自107年至117年向美採購24枚重型魚雷與4枚操雷，原規劃112至115年完成交運，惟受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整交運期程，規劃於115至117年全數交運。

國防部強調，針對所有軍購案，均由台美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，確保權益。