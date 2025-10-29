　
社會 社會焦點 保障人權

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

記者董美琪／綜合報導

新北市蘆洲區鷺江國小站21日上午7時許，一名身障老婦人在雨中艱難地用雙手爬行，準備搭乘公車。三重客運857路線駕駛林榮新見狀後，不加思索立刻下車，親手將老婦人抱上車。約一小時到站後，他又再次將她抱下車。這份暖心舉動，讓全車乘客感動不已。林姓司機謙虛地說：「有一句謝謝，就是對司機最大的回饋了。」消息曝光後，藍委洪孟楷29日也在臉書發文致敬表示，「衣服髒不重要，讓她安全上車，才是我該做的事。」

據了解，林榮新司機到職約一年半，平時工作認真、態度親切。當天雖然大雨滂沱，他仍不畏弄髒衣服，主動協助行動不便乘客的舉動，獲得乘客與公司高度讚賞。三重客運總公司得知後，隨即對他進行表揚。

▲▼洪孟楷贈送一盆幸運竹給駕駛林榮新。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲駕駛林榮新獲贈一盆幸運竹。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷，下同）

洪孟楷指出，看到這則新聞後，立刻請同仁轉達他對林榮新駕駛的敬意與感謝。他認為林榮新的行動，詮釋了「愛與善意」的力量，也提醒社會看見職業駕駛在日常中的默默付出。洪孟楷感性說：「不是每位超人都披著披風，但他們一定都有一雙溫暖有力的手。您的善意，是台灣社會最堅強的力量。」

他也提到，林榮新雖已依照SOP完成登車板操作，仍選擇親自下車幫忙，展現出「於心不忍」的真誠善意。這份溫暖的舉動，讓冷冽的雨天多了一股動人的暖流，也成為近期網路上最受關注、感動人心的故事之一。

▲▼洪孟楷贈送一盆幸運竹給駕駛林榮新。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅

三重客運駕駛林榮新洪孟楷

