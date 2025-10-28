在地安老新典範　安秀長照機構融綠意、科技與共融空間於一體

▲安秀長照機構28日開幕，建築融入自然綠意與大面採光，提供長者舒適醫養環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對台灣邁入超高齡社會，長照需求日益增加，由秀傳醫療體系成立的「安秀綜合式長照機構」28日正式開幕，開幕活動現場聚集產官學界代表、地方民意代表、社區長者及民眾，場面熱烈，安秀以「醫養、樂智、共融」為核心，期望將醫療服務與生活照護無縫接。

秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏指出，安秀長照機構是體系長期推動社區健康促進與長照整合服務的重要延伸，包括失智共照中心、居家護理及日照中心等，如今再增住宿式長照設施，將醫院與社區照護串聯，落實「醫養整合、在地安老」理念。

安秀社團法人董事長林安仁表示，建築設計融入自然綠意與大面採光，外觀呼應台南樹屋意象，以「共融、無礙、有溫度」為設計理念。館內規劃日照中心、社區共融空間與住宿式長照服務，提供短期及長期照護。通風迴廊、醫養樂活花園讓長者在安全舒適的環境中運動與交流，享受家的溫度與活力。

此外，安秀結合智慧照護科技，由比翼生醫協助導入多項設備，包括趣味手搖車、智慧健康照護站、AI雲端健康管理平台，以及針對肩胛、骨盆底、膝部與全身的活化運動器材，提供個人化運動處方並即時回饋運動效果。夜間照護方面，導入維思感創「icue智慧感測墊」，可即時偵測離床狀態與呼吸活動，並透過LINE訊息與護理站同步警示，有效降低跌倒風險，減輕照護人員負擔。

蔡良敏院長表示，面對高齡與失智人口增長，安秀不僅提供專業照護，更希望照顧者能獲得喘息與支援。透過醫療團隊、社區資源及智慧科技整合，讓照護成為家庭安心依靠的夥伴。安秀長照機構的成立，不僅是秀傳醫療體系長照版圖的重要里程碑，也為台南長者開啟兼具醫療專業、生活品質與人文溫度的醫養整合園區。

開幕活動貴賓包括國策顧問康銀壽、台南市政府陳宗明秘書、衛生局副局長黃文正、東區區長黃炳元、奇美醫院院長林宏榮、嘉南藥理大學校長張翊峰、中華醫事科技大學校長李碧娥，以及多位立法委員、市議員、里長與社區民眾共同見證。