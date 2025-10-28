嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

▲嘉基聯手消防單位 實戰驗證災難應變力與醫療韌性 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

災難發生時，分秒必爭的現場處置與後送應變，是守護生命的關鍵任務。嘉義基督教醫院身為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，日前聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」。從院前救護、院內大傷應變到加護病房、轉院協調，全面驗證災難醫療體系的即時應變與整合能量，展現嘉義地區醫療體系面對重大災害的堅實防線。

擔任此次演習院前總指揮的嘉基急診部災難醫學科院前黃漢群主任表示，這是嘉義市首次進行院前院後同步實兵演練，以「大量傷病患實兵演練」為主軸，結合韌性醫療相關的傷情，模擬民宅不明原因爆炸後造成數十名傷患的重大事故現場，院外由黃漢群主任、院內由蔡信合醫師率領醫療團隊全程參演，偕同嘉義市災難醫療救護隊（DMAT）與消防局緊急救護技術員（EMT）共同實戰，展現醫療體系與消防、衛生單位間的協作能力與默契。

院前的大量傷患應變階段，則由急診部陳彥文醫師帶領DMAT與醫護團隊進行場景設定、安排各種模擬病人與傷情、繪製包含如鋼筋穿刺與開放性骨折等真實上演的傷妝，讓救護人員在混亂環境中演練如何迅速完成檢傷分類、初步止血與必要的救命處置，並即時回報與通報轄內醫院啟動大傷收治準備，執行重傷病患分流與治療，讓寶貴的黃金救援時間發揮最大效益。

院內在蔡信合醫師主導下，進行「大量傷患應變演習」模擬多名重傷病患同時送達醫院的高壓情境，急診團隊即刻啟動「災難醫療應變機制（HICS）」指揮系統，依照病情輕重進行分流，手術室、加護病房（ICU）與病房單位同步展開「重症床位調度與治療協調」演練，確保院內能迅速擴充醫療量能、維持救治效率，也讓各單位熟悉跨部門指揮鏈運作，進一步優化災難時的整體醫療動能。

同時，嘉基亦參與「區域聯防演練」，與鄰近醫院及衛生單位進行跨院通報與轉診協調，模擬大規模災害下多院同時收治的情境，考驗區域醫療資源分配及後送路線調度的可行性，展現「一區一網」的防災醫療概念，象徵醫療院所間的資源共享與協同防護，強化災害應變的區域整合性。

嘉義基督教醫院院長陳煒指出，身為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，我們不僅承擔平時重症救護與醫療照護的責任，更在災難來臨時扮演整合醫療資源、指揮應變的關鍵角色

。這次演習不只是操作訓練，更是全院動員的實戰演練。我們從院前民防的訓練、DMAT的部署、EMT訓練、院內緊急應變到加護病房協調，每一個環節都環環相扣，確保在關鍵時刻能精準啟動救命鏈。

他進一步強調，嘉基長期致力於強化「韌性醫療」的基礎建設與教育訓練，持續推動跨部門合作與定期演練，培養臨危應變與團隊決策能力。「面對不可預期的災難，我們要的不只是反應，而是一套可即刻啟動、可穩定運作的救援體系。嘉基將持續透過訓練與合作，守護嘉義市民的健康與安全。」