「救生員滑手機」害他溺水昏迷　住戶怒告社區求償百萬吞敗

▲社區泳池嗆水昏迷，新北男住戶怒告求償百萬慘敗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名李姓住戶於社區泳池游泳時嗆水昏迷，事後認為救生員疏於值勤、社區管理委員會未設置救生設備導致救援延誤，向管理委員會提告侵權，求償109萬餘元。士林法院認，泳池委由專業廠商管理，管理委員會未有選任或指示上的過失，判李男敗訴。

判決指出，李男2022年5月間進入社區泳池游泳，期間突然嗆水窒息昏迷，浮在水面上，經其他住戶發現大聲呼救，值班救生員才進入池中將他撈起。救護車接獲報案後趕抵現場，將李男送往淡水馬偕紀念醫院急救，他因肺部積水、缺氧等傷勢住院治療。

李男主張，事故當下救生員坐在沙灘椅上滑手機，未在警戒位置值勤，且當時並未配備應有的救生器材，導致錯失黃金救援時間；此外，該名救生員直到事發數月後才取得救生員證照，社區並未落實檢核。他認為管理委員會疏失重大，依法提告侵權損害賠償，請求給付109萬多元及利息。

被告社區管理委員會辯稱，泳池管理、維護及救生工作皆委由運動事業有限公司負責，依合約公司須派合格救生員並負全責。社區本身已善盡管理義務，並無設施不良或怠於改善情事。檢方先前也針對本案偵查，認定救援時間不逾1分鐘、因果關係難認，最後不起訴，李男再議也遭高檢署駁回。

管理委員會也指出，該泳池屬社區內部設施，並非對外營業，李男援引的游泳池管理規範僅適用於營業性泳池，主張根本無法律依據。

法院審理後認為，社區管理委員會屬於由住戶選任成立的組織，依法得委任專業公司進行管理，僅需對第三方的「選任與指示」負責。事發當時泳池管理全由鴻陽公司負責，李男也未能提出社區在選任或指示上有過失的證據。至於泳池是否設置救生器材，也不受游泳池管理規範拘束。

因此，法官認定社區管理委員會並未違法或有過失，李男請求損害賠償沒有理由，判決駁回全部請求，並由李男負擔訴訟費用。本案可上訴。