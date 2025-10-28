　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

圖、文／CTWANT

前TVBS主播張靖玲與前東家訴訟纏鬥3年仍未落幕，如今張靖玲上訴3審，更對聯利媒體提告民事損害求償100萬元。據了解，過去聯利媒體皆不願意告知張女調職的真實原因，直至雙方開庭才說明清楚。如今，張女更以此主張自己因此錯失採取正當行政救濟機會。此外，本刊也取得當時另位主播古彩彥於T台辦公室擺放風水的畫面，以及內部同仁的私下反應。

前TVBS主播張靖玲槓前東家3年，指控宮鬥內幕是古彩彥用仙人掌、水晶等大擺風水讓同事備感困擾。（圖／報系資料照、讀者提供）

▲前TVBS主播張靖玲槓前東家3年，指控宮鬥內幕是古彩彥用仙人掌、水晶等大擺風水讓同事備感困擾。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊獨家取得張靖玲與時任TVBS新聞部主管詹怡宜在電梯中的對話影片，對話時間為2022年5月25日，影片中張靖玲向詹怡宜多次詢問為何會被調職，對方強調「不是錯，不是懲罰」否認懲戒性調職。事後該談話內容被外傳，其他T台同事指控張靖玲把詹怡宜關在電梯內強迫對話，但根據本刊掌握的影片內容，實際把電梯按鈕按住的是詹怡宜，而非張靖玲。

詹怡宜與張靖玲在公司電梯巧遇，詹怡宜否認張的調職為懲戒，並強調「不是錯，不是懲罰」。（圖／翻攝畫面）

▲詹怡宜與張靖玲在公司電梯巧遇，詹怡宜否認張的調職為懲戒，並強調「不是錯，不是懲罰」。

針對調職原因，無論是T台人資的第2次約談，還是詹怡宜和張靖玲於電梯內部的談話，均未直接指出張靖玲的調職為懲戒性調職，直至鬧上法院、2023年3月13日兩造開庭時，聯利媒體針對張靖玲調職原因，才鬆口是因張靖玲與古彩彥之間紛爭所進行的懲戒調職。張靖玲如今主張，若一開始就如實告知，她就有機會採取合理的救濟手段。

此外，本刊也獨家取得當時古彩彥所擺陣的照片，從對話截圖中可看到，古彩彥準備了2株用黑盆栽種的仙人掌擺在辦公桌的兩側後稱自己「搞定了」，並強調「黑色的感覺很殺」等與看起來對新的風水陣信心滿滿。對話間古彩彥也不忘提醒同仁「她（主播秦綾謙）現在大象竟然對著你」要她提防被對方的風水給煞到。

古彩彥在公司內的鐵盒用水晶擺放風水陣法，同事們紛紛表示「很邪門」。（圖／讀者提供）

▲古彩彥在公司內的鐵盒用水晶擺放風水陣法，同事們紛紛表示「很邪門」。

除此之外，即使聯利媒體的工作規則中有明訂，要將電腦關機，但古彩彥卻幾乎24小時不關機，更將螢幕保護程式設定為符咒，看起來相當驚悚。而其他主播也無意間發現，古彩彥更在公共空間的鐵盒將水晶擺放為特殊形狀，而在同仁也私下和命理師詢問後，確定古彩彥所擺放的水晶為陣法，讓同仁們皆驚訝地表示「很邪門」，更有同仁直呼「死東西，又做法」。

透過LINE對話截圖，也能看出古彩彥對主播秦綾謙敵意非常濃厚，不僅到處散布她桌上的大象擺飾、桌下的鞋盒皆為克制他人的「黑風水」，更稱自己和秦綾謙鬥法鬥的很累，甚至把女兒在半夜哭喊、眼睛動醫美手術遭網友取笑等歸咎於秦綾謙所擺放的黑風水，種種行為也讓同辦公室的其他女主播感到毛骨悚然。

本刊致電TVBS公關部門，對方表示目前內部還在了解相關情形，無法做出回應。

