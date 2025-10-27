　
民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警　專家：像是下降頭

▲▼內湖民宅的信箱被塞滿往生被。（圖／翻攝Threads）

▲內湖民宅的信箱被塞滿往生被。（圖／翻攝Threads）

記者柯振中／綜合報導

台北市內湖區文德路一帶發生驚悚事件，有大量民宅的信箱被塞入往生被，包裝的袋子裡還附上不明粉末、使用說明書，嚇得住戶報警處理。對此，民俗專家廖大乙表示，這種作法接近「下降頭」的儀式，可以透過集中火化來化解災氣。

一名住戶在Threads上表示，近日回家時突然發現住處信箱塞滿黃色的不明物，仔細查發現是往生被，嚇得她直言「會不會太夭壽」。畫面當中可以看見，幾乎每個住戶的信箱都被塞了往生被，若是莫名其妙收到的話，難免會讓人感覺心裡發毛。

事件在網路上引起極大討論，不少人留言回應，「往生被也搞普發」、「有沒有可能是厄運轉移的手法」、「真的超奇怪，還是要詢問里長呢」、「若我收到會覺得毛毛的。」對此，住戶也回覆網友，稍微觀察了一下，發現隔壁2棟樓也被塞了往生被，不過並不知道具體原因。

根據《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙對此表示，這種作法類似於「下降頭」的形式。居民可以集中火化這些往生被以化解災氣。

警方獲報以後展開調查，透過監視器畫面鎖定一名男子涉案，後續將通知到案說明，並且釐清身分、塞往生被的動機，以及是否涉及恐嚇等罪嫌。

 
