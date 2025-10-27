　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

新竹香山幼兒園爆虐童！孩多處瘀青、下體撕裂　2教保人員停職

▲新竹香山區某間幼兒園爆虐童事件，孩子回家遍體鱗傷。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

新竹市香山區一所幼兒園爆出疑似虐童事件，多名家長心痛透露，多名孩童出現傷口、瘀痕，甚至有人稱孩子出現下體撕裂等嚴重傷勢。對此，教育處指出，案件已正式進入調查階段，積極釐清相關事實，而涉事的2名教保人員已被勒令停職。

日前有家長在臉書社團「新竹大小事」發文控訴，孩子從該幼兒園回家後身上出現多處瘀青與傷痕，並有異常行為反應，甚至聽聞園內有教保人員搧小孩巴掌，引發多名家長眾怒。不過園方僅提供公共區域監視畫面，稱無攝影機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另還有家長指出，事情已經延燒到不只一個班級，甚至出現比「動手施暴」更令人難以接受的情況，有多名孩童出現下體撕裂、疼痛等嚴重傷勢。更讓令人無法接受的是，出現疑似假冒家長的帳號開始主動私訊了解案情，且園方試圖用「誤會」的說法，淡化或誤導家長與孩子。

對此，新竹市教育處表示，接獲投訴後立即派員到園內查訪，並調閱監視器影像及相關資料檢視。23日召開審查會後決議受理調查，並自教育部專家庫遴聘3位委員（含性平委員）成立調查小組進行後續相關調查；24日經認定會議線上討論，決議該員涉案之2名教保人員停職接受調查。

市府強調，市府對此案高度重視，已責成教育處秉持嚴謹態度，全力進行調查。若調查確認有不當或違法對待幼兒情事，將依《幼兒教育及照顧法》或《教保服務人員條例》開罰6,000元至60萬元，並公布當事人姓名及園所名稱；另將視情節輕重，列管名單1至4年，甚至終身不得於教保服務機構任職。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

延伸閱讀
軍人老公為升士官受訓「卻出軌女兵」　人妻：3歲兒每天做惡夢
蔡阿嘎吃飛機餐潔癖舉動曝　出賣二伯飯後畫面對比：難道只有我這樣嗎？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

路雲今天正式入伍！　曬平頭照：很清爽！我去去就回

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

ChatGPT、Gemini、Copilot通通中招　研究：AI新聞錯誤率高達45%

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

黃國倫.寇乃馨「守貞前輩」　誇讚逸祥「迎接難忘一刻」

生活熱門新聞

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

名模林又立爆未婚懷孕！

「天生少根筋星座Top 3」公開！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面