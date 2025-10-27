不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

▲新竹香山區某間幼兒園爆虐童事件，孩子回家遍體鱗傷。（示意圖／Unsplash）

新竹市香山區一所幼兒園爆出疑似虐童事件，多名家長心痛透露，多名孩童出現傷口、瘀痕，甚至有人稱孩子出現下體撕裂等嚴重傷勢。對此，教育處指出，案件已正式進入調查階段，積極釐清相關事實，而涉事的2名教保人員已被勒令停職。

日前有家長在臉書社團「新竹大小事」發文控訴，孩子從該幼兒園回家後身上出現多處瘀青與傷痕，並有異常行為反應，甚至聽聞園內有教保人員搧小孩巴掌，引發多名家長眾怒。不過園方僅提供公共區域監視畫面，稱無攝影機。

另還有家長指出，事情已經延燒到不只一個班級，甚至出現比「動手施暴」更令人難以接受的情況，有多名孩童出現下體撕裂、疼痛等嚴重傷勢。更讓令人無法接受的是，出現疑似假冒家長的帳號開始主動私訊了解案情，且園方試圖用「誤會」的說法，淡化或誤導家長與孩子。

對此，新竹市教育處表示，接獲投訴後立即派員到園內查訪，並調閱監視器影像及相關資料檢視。23日召開審查會後決議受理調查，並自教育部專家庫遴聘3位委員（含性平委員）成立調查小組進行後續相關調查；24日經認定會議線上討論，決議該員涉案之2名教保人員停職接受調查。

市府強調，市府對此案高度重視，已責成教育處秉持嚴謹態度，全力進行調查。若調查確認有不當或違法對待幼兒情事，將依《幼兒教育及照顧法》或《教保服務人員條例》開罰6,000元至60萬元，並公布當事人姓名及園所名稱；另將視情節輕重，列管名單1至4年，甚至終身不得於教保服務機構任職。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

