非洲豬瘟「初步沒有外擴的證據」　陳時中：現在還不能放心

▲非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，由政委陳時中主持。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／綜合報導

台中一處豬場出現非洲豬瘟病例，目前其他關聯場都無異常。非洲豬瘟中央災害應變中心今日下午召開記者會，行政院政務委員陳時中表示，3天內完成初步的疫調以及相關檢測，「初步沒有外擴的證據，但是也不容我們現在就放下心來，因為有潛伏期。」他也說，病毒基因定序完成後，立刻向世界動物衛生組織通報，是善盡台灣對於世界的一個責任。

台中市梧棲區一處養豬場21日傳出非洲豬瘟病例，該場195頭豬隻已遭撲殺。非洲豬瘟中央前進應變所上午指出，針對案例場關聯養豬場檢驗結果，包括化製運輸車、活豬運輸車的關聯養豬場進行採檢，目前彰化縣5場、苗栗縣1場及台中市34場，共40場的關聯養豬場，檢驗結果皆為陰性。

農業部次長杜文珍指出，防疫視同作戰，為了國家和產業，請養豬農民及相關團體發現豬隻有異常狀況，一定要立即通報。另外，環境部已訂定計畫，請人員查核時不得進入養豬場。

非洲豬瘟中央災害應變中心下午3時30分也召開記者會，由陳時中主持。陳時中表示，當發現第一個案例後立刻的行動，在3天裡面其實完成了初步的疫調，包括相關病例場的路線都做了清查，「那初步我們這樣的一個檢驗的結果或檢查的結果，應該是說初步沒有外擴的證據，但是也不容我們現在就放下心來，它事實上有潛伏期。」

他進一步指出，今天完成病毒基因定序，確認非洲豬瘟後，立刻向世界來通報，那是善盡台灣對於世界的一個責任，「從以前任何的一個案例我們都通報很快，我們不會因為通報而產生可能相關經濟損失進而卻步，我們認為把自己的責任盡好，善盡國際公民的責任，才是一件最重要的事情。」