　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

▲陸女涉嫌殺害閨蜜，遭警方依殺人罪移送並建請羈押。（圖／記者陸運陞攝）

▲陸女涉嫌殺害閨蜜，辯稱被亡靈附身不記得發生什麼事，今天凌晨遭羈押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區日前發生一起詭異的命案。起初警消獲報，金城路二段一處社區大樓發生火警，趕抵時卻未發現火煙，現場疑似進行某種宗教儀式，而馬姓女子倒臥浴室門口已死亡，還被濕棉被蓋面、包裹全身，但在屋內開門的陸姓女子卻稱：「被她姊姊亡靈附體，不知道發生什麼事。」今天（25日）凌晨遭裁定羈押禁見。

據了解，死者為38歲馬姓女子，跟胞姊感情深厚，但胞姊2個月前因病過世，心情十分低落，曾向家人透漏輕生意圖。上週六（18日）傍晚，與馬家姊姊共同閨蜜39歲陸姓女子，相約到胞姊生前與父親位在土城住處，表示要為其作法事誦經祭奠亡姊，馬女與陸女就住在屋內進行祭奠。

▲陸女涉嫌殺害閨蜜，遭警方依殺人罪移送並建請羈押。（圖／記者陸運陞攝）

▲警消進入屋內，並未發現火警，疑似正在進行宗教儀式。（圖／記者陸運陞攝）

前天（23日）下午，陸女打電話給母親表示，這裡發生火警幫忙撥打119，陸母隨即通報，但警消人員抵達，敲門時陸女開門讓其進入屋內，卻並未發現起火跡象，反而在空氣中瀰漫一股香火味，屋內地上滿是香灰，隨即在浴室門口發現一團濕棉被，打開時赫然發現馬女遭包裹之中，並且呈現屍僵已死亡多時。

救護人員先將神智不清的陸女送醫，但警方調查發現疑點重重，建請檢察官訊問後將陸女由證人改為被告。昨天傍晚，檢察官與警方會同相驗時，也認為諸多疑點，要求警方當場逮捕陸女。

但陸女在警局接受警詢時，卻不斷胡言亂語，並辯稱「我被（馬女胞姊）亡靈附身了，完全不知發生什麼事。」警方隨案移送新北地檢署，並建請羈押，今天凌晨遭裁定羈押禁見，至於馬女究竟是遭陸女殺害，還是陸女協助馬女自殺，有待警方進一步調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

惡作劇拿走友錢包「怕丟臉沒還」　高雄男賠8萬換緩刑

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

獨／64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」　移送法辦

台中米粉湯老店火災！竟是「餓男」找不到食物縱火　多攤被燒光

懸賞50萬！男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬公布資訊求協尋

左右看沒人一轉彎被警開單　騎士敗在「關鍵2秒」

扮鮮肉醫學生交往4少女！拍裸照騙上性愛課　46歲淫大叔判9年

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

惡作劇拿走友錢包「怕丟臉沒還」　高雄男賠8萬換緩刑

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

獨／64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」　移送法辦

台中米粉湯老店火災！竟是「餓男」找不到食物縱火　多攤被燒光

懸賞50萬！男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬公布資訊求協尋

左右看沒人一轉彎被警開單　騎士敗在「關鍵2秒」

扮鮮肉醫學生交往4少女！拍裸照騙上性愛課　46歲淫大叔判9年

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」緊急宣布延期！　電視台公告道歉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

劉品言婚禮被破壞…兇手是竟是連晨翔！得知真相「眼眶紅了」崩潰

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包　貳樓推鬼故事盲盒

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

社會熱門新聞

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

帥警被控勤務間練健身　PO文反控長官霸凌

廢棄學校撞見男屍！　60萬粉Youtuber曾夜闖寺廟判刑

新店擋土牆崩落毀住家　91人連夜打包提前撤離逃劫

快訊／彰化5非洲豬瘟關聯場　採檢結果出爐！

廢校探險驚見男屍！64萬YouTuber急報警

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

更多熱門

相關新聞

土城女「蓋濕棉被」窒息亡　閨蜜涉殺人羈押禁見

土城女「蓋濕棉被」窒息亡　閨蜜涉殺人羈押禁見

新北市土城區金城路二段261號23日下午2時許發生高樓層火警，警消人員到場並未發現明顯火煙，但有一名女子倒臥在浴室門口，呈現屍僵明顯死亡，並在屋內發現另名陸姓女子，24日下午檢警相驗時，檢察官發現死因不單純，當場將陸女逮捕，但陸女卻堅不吐實，警方將其移送並建請羈押，法院裁定羈押禁見。

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

報警稱起火「女陳屍浴室」！閨蜜涉重嫌移送

報警稱起火「女陳屍浴室」！閨蜜涉重嫌移送

即／土城火警39歲女「倒臥浴室亡」！　閨蜜隔天被逮捕

即／土城火警39歲女「倒臥浴室亡」！　閨蜜隔天被逮捕

房東痛失金雞母！　土城中央路「天價店面」年租上看540萬

房東痛失金雞母！　土城中央路「天價店面」年租上看540萬

關鍵字：

土城閨蜜亡靈

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面