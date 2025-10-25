做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

▲陸女涉嫌殺害閨蜜，辯稱被亡靈附身不記得發生什麼事，今天凌晨遭羈押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區日前發生一起詭異的命案。起初警消獲報，金城路二段一處社區大樓發生火警，趕抵時卻未發現火煙，現場疑似進行某種宗教儀式，而馬姓女子倒臥浴室門口已死亡，還被濕棉被蓋面、包裹全身，但在屋內開門的陸姓女子卻稱：「被她姊姊亡靈附體，不知道發生什麼事。」今天（25日）凌晨遭裁定羈押禁見。

據了解，死者為38歲馬姓女子，跟胞姊感情深厚，但胞姊2個月前因病過世，心情十分低落，曾向家人透漏輕生意圖。上週六（18日）傍晚，與馬家姊姊共同閨蜜39歲陸姓女子，相約到胞姊生前與父親位在土城住處，表示要為其作法事誦經祭奠亡姊，馬女與陸女就住在屋內進行祭奠。

▲警消進入屋內，並未發現火警，疑似正在進行宗教儀式。（圖／記者陸運陞攝）

前天（23日）下午，陸女打電話給母親表示，這裡發生火警幫忙撥打119，陸母隨即通報，但警消人員抵達，敲門時陸女開門讓其進入屋內，卻並未發現起火跡象，反而在空氣中瀰漫一股香火味，屋內地上滿是香灰，隨即在浴室門口發現一團濕棉被，打開時赫然發現馬女遭包裹之中，並且呈現屍僵已死亡多時。

救護人員先將神智不清的陸女送醫，但警方調查發現疑點重重，建請檢察官訊問後將陸女由證人改為被告。昨天傍晚，檢察官與警方會同相驗時，也認為諸多疑點，要求警方當場逮捕陸女。

但陸女在警局接受警詢時，卻不斷胡言亂語，並辯稱「我被（馬女胞姊）亡靈附身了，完全不知發生什麼事。」警方隨案移送新北地檢署，並建請羈押，今天凌晨遭裁定羈押禁見，至於馬女究竟是遭陸女殺害，還是陸女協助馬女自殺，有待警方進一步調查。

