政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許宇甄批賴清德對光復節噤聲　轟民進黨政府「以詭異沉默掩蓋歷史」

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

今（25日）是台灣光復節，但國民黨立委許宇甄指出，八十年後的今天，當年的受降地中山堂依舊靜默，總統府前沒有任何紀念儀式，政府官網也未見一行「光復」字樣。民進黨政府，以一種詭異的沉默，對台灣光復歷史視若無睹。彷彿這不是中華民國對日抗戰勝利的象徵，而是一段令民進黨難堪的記憶。當中華民國總統選擇對台灣光復噤聲，這歷史的榮光便蒙上陰影。

立法委員許宇甄表示，今天是台灣光復八十周年。八十年前的這一天，日本代表諫山春樹在台北中山堂向中華民國代表陳儀遞交降書，日本在台灣統治正式結束。那是台灣歷史最具轉折的一刻，台灣、澎湖解開50年殖民枷鎖，重回中華民國版圖，結束半世紀的屈辱統治。

許宇甄批評，民進黨政府為了淡化這段歷史，修改課綱，「抗戰勝利」被刪，「台灣光復」被改成「戰後移交」，賴清德甚至以日本視角稱二戰投降為「終戰」，更從未在公開場合提及「台灣光復」，寧可稱「戰爭結束」，也不願說出「抗戰勝利」。他身為中華民國總統，不願站在中華民國立場說話，這已不是說法問題，而是對歷史、國家和人民的背叛和羞辱。

許宇甄嚴厲譴責，當日本前首相石破茂都承認戰敗、反省軍國主義時，賴清德身為中華民國總統，卻以「終戰」向戰敗國政治語彙靠攏。這種扭曲，正如楊渡所說：「主子已承認失敗，而奴才還在下跪。」這是歷史尊嚴的淪喪，也是對中華民族抗戰勝利的背叛。

許宇甄認為，抗戰勝利、台灣光復不只是歷史事件，更是精神象徵。沒有抗戰勝利，千萬台灣百姓就無法從皇民化教育與軍國主義奴化中脫離重生。台灣今天能享有自由民主，正是建立在那場勝利的基礎之上。若民進黨政府不敢為勝利者發聲，不敢為先烈致敬，便等於在精神上再次讓殖民陰影、軍國主義籠罩台灣。

許宇甄強調，八十年後的今天，台灣光復紀念不該被遺忘。這是我們告別殖民、恢復尊嚴的日子。當民進黨政府選擇噤聲，人民就該站出來，替歷史說話。抗戰勝利、台灣光復並非是賴清德所認知的「終戰」，而是中華民國的勝利。
 

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

