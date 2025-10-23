兼具監偵攻擊　顧立雄：無人系統列為兵力重點發展

軍聞社／記者尤昱翔報導

國防部長顧立雄今（23）日赴立法院，就「敵情威脅及國軍戰備」、「國防施政要項」報告，顧部長表示，守護家園為國軍使命，面對嚴峻敵情與極端氣候，國防部積極推動重大政策，持續提升整體戰力，守護國家與人民生命財產安全。

顧部長指出，國際戰略環境受大國競合、區域衝突與軍事科技發展交互影響下，地緣政治風險攀升，中共企圖提升國際影響力，在臺海進行常態化灰色地帶侵擾，運用所謂「聯合戰備警巡」、機艦抵近施壓、片面更改國際民航航路等作為，形成區域安全嚴峻挑戰，基於此，國防部除持續籌建長航時之無人飛行載具，搭配高解析度成像、雷達、紅外線等感測裝備，提升國軍偵蒐海（空）範圍與準確度；同時透由共同情報圖像系統，整合多方情源，以達訊息共享、同步掌握的目標，同時藉跨國交流合作管道，共享情報資源與技術，嚴密掌握中共軍事動態。

面對中共認知作戰及統戰操作，國防部運用 「莒光園地」製作相關教育影片，強化官兵愛國信念、敵情意識及媒體識讀能力；並適時宣傳國軍重大演訓及新式武器裝備獲裝，提升「見軍率」，強化國人對國軍的支持與信任。另為防制中共滲透作為，國防部今年訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，落實人員安全管控，依涉密層級設置接密資格認證機制，並著重未來新興兵力與武器操作人員之安全查核，同時與國安及檢調機關建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，防止境外勢力滲透。

有關國軍戰備應處，顧部長表示，針對共軍軍事行動及灰色地帶襲擾，國軍運用聯合情監偵系統，預先獲知敵情威脅，爭取早期預警，並依威脅程度，妥慎派遣兵力應對，以確保領海、領空與國家安全。實戰化訓練方面，國軍以聯合作戰計畫為基礎，自今年起除既有的「漢光演習」外；另增加「立即備戰操演」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合資訊及電子作戰」、「聯合地面防禦」及「聯合海上防禦」等5項聯合作戰演訓，藉以提升整體備戰成效。

廣儲優質人力方面，因應少子化趨勢、民間學校多元招生策略及企業勞動市場需求競爭等挑戰，國軍持續透由完善編組、深耕校園、媒體宣傳、精進報名流程、適度調整放寬招募甄選條件及調整待遇等措施，提升招募效益。此外，國防部整體檢視軍人待遇結構，自114年4月1日起陸續調增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「網路戰加給」、「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等5項方案，並積極推動國軍老舊營舍整建及各項敬軍優惠措施，期使官兵能安心服役，在落實戰訓工作時，也能兼顧家庭。

武器籌建方面，顧部長指出，依照「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰帶應處能力」等戰力整建四大重點，年度迄今已陸續獲裝「M1A2T 戰車」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「拖式2B反裝甲飛彈」與「標槍反裝甲飛彈」等不對稱防衛韌性主戰裝備。此外，汲取近代戰爭經驗及軍備科技發展趨勢，國軍已將無人系統裝備，列為兵力整建重點發展項目，期藉由國內民間廠商研發、技術移轉或授權生產模式，大量籌獲「可量產、可維護、可擴充」並具備監偵、攻擊、通信與作戰支援等能力之無人載具，以提升不對稱作戰效益。

針對「國機國造」部分，顧部長說明，規劃於民國106至115年產製之新式高級教練機66架，迄今年9月30日累計交機49架。「國艦國造」部分，新型救難艦1艘及高效能艦艇第一批6艘已交裝，高效能艦艇第二批5艘、新一代輕型巡防艦2艘（防空及反潛型各1艘）、快速布雷艇後續艇6艘，持續管制辦理。「潛艦國造」原型艦自今年6月起執行海上浮航測試等，現正實施「主機與電力管理」及「整合式儎台管理」系統調校作業，後續將在安全無虞、 確保品質之前提下，逐步達成測試目標。同時為積極應處當面敵情威脅，國防部依總統「台灣之盾（T-DOME）」政策指導，持續籌購新式防空武器，確保我空防安全。

調整組織編裝方面，因應作戰形態轉變等因素，陸軍主戰部隊自明（115）年起，配合「M1A2T 戰車」及「海馬士多管火箭飛彈系統」等各式裝備獲裝，逐次調整聯兵、步兵旅及砲兵部隊組織編裝，海軍則配合新式艦艇、無人機（艇）及岸置反艦飛彈獲裝，整合陸岸單位及陸戰隊轉型，陸戰隊六六旅戰車營、砲兵營分別轉型為無人機營及火力營，以提升情監偵及快速支援打擊能力。空軍配合防空飛彈、陸用雷達及「MQ-9B無人機」獲裝，調整防空、戰管及飛行部隊編組，守備及後備部隊則依實際作戰場景、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦各式無人機（含反制無人機系統）、自走火砲及人員運輸車輛等裝備，同步調整編組架構，以強化部隊機動與打擊能力。