社會 社會焦點 保障人權

矯正成果聯展！大台南會展中心3天連假販售限量商品

▲▼法務部長鄭銘謙主持矯正商品聯展。左起矯正署長林憲銘、法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、台南監獄典獄長邱泰民。（圖／矯正署提供）

▲法務部長鄭銘謙欣賞監所收容人在技職訓練課程中的藝術創作。（圖／矯正署提供）

記者劉昌松／台北報導

法務部矯正署舉辦全國監所收容人技訓成果展，從23日起在大台南會展中心公開陳列收容人的陶藝、書畫等藝術創作，現場可以買到平常要排隊預定的「鐵窗牌」美食、點心，讓民眾了解受容人為重新回到社會，接受教化技訓的努力與成果，展售會將持續到25日為止。

矯正署表示，今年是「教化藝文及技訓作業聯合展售會」18週年，以「藝載薪傳．旭力重生」為題，象徵矯正使命的世代傳承，動態展售49個攤位、431項商品，並設「心藝」靜態展區，陳列240餘件收容人精心製作的藝術作品。

23日開幕典禮由法務部長鄭銘謙親自主持，行政院人事總處長蘇俊榮、台南市副市長趙卿惠、法務部政務次長黃世杰、教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、勞動部勞發署副署長施淑惠，以及各地檢署檢察長、更生保護會與各界代表見證。

▲▼法務部長鄭銘謙主持矯正商品聯展。左起矯正署長林憲銘、法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、台南監獄典獄長邱泰民。（圖／矯正署提供）

▲左起矯正署長林憲銘、法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、台南監獄典獄長邱泰民。（圖／矯正署提供）

鄭銘謙致詞時感謝全體矯正人員辛勞付出，全力推動各項教化工作，使得聯展規模年年升級，矯正成效各界有目共睹。部長表示，將持續擴大與勞政、衛政、社政等部會及機關合作，挹注監所輔導、醫療與職訓資源，並爭取經費人力，建構專業多元的矯正處遇，穩健強化獄政管理效能。本次聯展選在人文薈萃、學風鼎盛的臺南府城舉辦，有望憑地利優勢，再次打響「鐵窗牌」產品的魅力與價值，相信民眾在品嚐美食與欣賞作品的同時，都能感受到收容人為改悔向上、復歸社會所付出的努力。

