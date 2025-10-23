盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

▲民進黨立委林月琴召開「合法補習班自清卻受罰！教育局荒謬懲處、兒少安全何在？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市嘉群美語補習班負責人陳先生今年3月發現，一名並非補習班員工或負責人的「林老師」非法招生、上課，因此陳先生緊急通知停課並退費，後續仍收到台中市教育局不當處份。對此，民進黨立委林月琴今（23日）召開記者會譴責教育局在該案的失職與行政怠惰，並4大訴求與呼籲，也呼喊口號，「盧媽媽還在家嗎？兒少安全誰關心」。教育部代表會中回應，回去後會跟台中市府積極查處。

台中市嘉群美語補習班負責人陳先生今年3月發現，一名並非補習班員工或負責人的「林老師」，多次冒用補習班名義對外招生，並在地下室及其他不符規定的樓層收費上課。為保障學生與家長權益，陳先生於當月17日就緊急通知停課並退費。隨後，他自4月7日起多次向台中市政府教育局申請暫停營業，但教育局不僅未受理，還在3月到7月間多次稽查，確認現場「查無營業」並要求陳先生限期改善。最終更於7月24日發文，指稱陳先生「未回覆限期改善」違反規定，預告將處以「停止招生6個月」處分，形同懲罰守法、自清的業者，根本是行政追殺。

民進黨立委林月琴今（23日）偕同靖娟兒童安全文教基金會、人本教育基金會召開記者會，譴責教育局在本案的失職與行政怠惰。記者會上也呼喊口號，「盧媽媽還在家嗎？兒少安全誰關心」。

業者代表黃小姐表示，他們是台中合法設立的補習班，補習班大樓有4層樓，只有1、3樓是合法教室，房東住在2樓，但去年卻發現補習班有沒看過的學生進出，詢問房東後，房東稱是「朋友小孩」，後來又問一次房東，才知道原來有位自稱他們補習班的林老師在該樓地下室上課，「我們非常擔心，幼稚園孩子不能在地下室上課」，也告訴房東要停止違法行為，不然會提告。沒想到，身為退休公職老師的房東竟回，違法的事他做了30多年，違法又怎樣？還說台中市教育局有他認識的人。

黃小姐指出，「房東不害怕，可是我們很害怕，因為這個補習班設立人、負責人是我們」，因此第一時間就告知家長來龍去脈，在取得諒解後於今年3越17日對外宣告正式停課，並保障在班學生權益，全數全額退費。

黃小姐說，接著她也向台中教育局求助，她以為房東夠荒謬了，沒想到最荒謬的是台中市教育局。「長達半年多，我進出教育局無數次，每次都哭著出來」。第一次求助時，承辦人員告訴她，「不要說小朋友安全問題，他不聽這些」。她向對方說，幼稚園小孩子在地下室上課，還鎖門不讓合法業者查看，稱不想聽兒童安全的問題、林老師幫你招生不好嗎？「我無法相信，我以為能給我依靠的教育主管單位是這麼對我們的」。

「我才是合法業者！」黃小姐進一步指出，她說她有退費，卻被回「妳退費誰會相信？」還說解決這件事的方法就是主動註銷補習班。黃小姐也解釋，補習班只是暫時停課，要找合法位置並變更班制，因此要求合理申請暫停營業，「三度送暫停營業，他們都拒絕」。

黃小姐表示，她檢舉林老師未立案補習班，教育局卻告訴她要自己蒐證。因此，她拍到林老師在門口收費，像點鈔機般數學生學費，她也拍了補習班進出狀況，每天至少5個孩子進出，她拍了4天，有將近30位小朋友進出，直到上周五還在持續，但教育局卻沒有來查過，稱他們都沒看到人。

黃小姐也說，補習班合法提出暫停營業，教育局都否決，「每次都告訴我只有註銷這條路」，補習班則決定不註銷，沒想到教育局稽查補習班3次，稱都沒有營業要懲處。她則蒐集證據提起訴願，「我提訴願那天。教育局推諉拒收」，之後她改交給台中市政府，市府馬上收文，教育局得知後，馬上取消懲處。

林月琴痛斥，盧媽媽不是只有豬隻沒處理好，妳到底有沒有對兒少安全重視？教育局處理過程完全忽視「兒少在教育環境中的安全與權益」，本案凸顯教育局在補習班管理規範與執行上的嚴重漏洞，主要有三點：行政追殺合法業者、縱容冒名招生，置學生安全於不顧以及拒收公文，阻礙依法行政。

記者會上也提出4大訴求與呼籲。第一，立即受理停業申請，保障合法業者。教育局應立即受理合法負責人的停止營業申請，不得再以行政刁難懲處自清的業者；第二，嚴懲冒名招生，杜絕不法行為。依《補習及進修教育法》第24條，對冒用補習班名義、在地下室違法招生者祭出嚴厲裁處，並建立明確的通報、調查與處置機制。

第三，確保學生安全，檢視學習環境。保障在班學生的安全與受教權，全面檢視場地是否符合消防、逃生等規範，避免兒少暴露於危險環境；第四，檢討失職人員，落實行政責任。對於拒收公文、態度傲慢的承辦人員應嚴格檢討並懲處，避免再度出現官僚失職。

教育部終身教育司科長吳佳芬會中回應，4個訴求回去後會跟台中市府積極查處，1個月後給委員書面報告。