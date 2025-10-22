武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

▲武漢一間知名網咖推出「海鮮自助吧」吸客。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電競市場帶動網咖蓬勃發展，然而，隨著家用電腦網路的普及，網咖也面臨升級轉型的問題，部分業者開始提供餐飲、住宿與洗漱等服務。武漢一家網咖近日更推出「海鮮自助吧」吸引消費者上門，只見現場顧客大排長龍，不少網友驚呼，「現在的網吧都捲到吃海鮮了？」

《九派新聞》報導，隨著電競網吧的不斷提檔升級，大陸如今提供餐食、住宿、洗漱等服務的網咖已不鮮見，不過，大部分餐食仍較為簡易，以加熱食物為主。

該網咖負責人透露，海鮮自助為店內主打服務之一，自推出以來反響熱烈。自助餐每次售價68元（人民幣，下同），新顧客或儲值200元可免費獲贈一餐，住宿顧客則可免費享用三餐。

餐點由專業廚師現場製作，包含螃蟹、扇貝、豆腐、茄子等多樣菜色，另有水果與甜點。店內常客袁先生表示，他經常前來包夜上網或用餐，「雖然上網費比一般網吧高，但考慮到餐飲、洗漱、停車等服務，整體仍划算。」

據了解，該品牌網咖面積約3000平方公尺（約907.5坪），主打高端市場，設有電競區、電競膠囊與電競酒店，收費每小時15.9至35元不等，所有顧客均可享用免費淋浴與洗衣烘乾等服務。

店家也強調，全館禁止吸菸，雖因此流失部分顧客，但更能營造舒適環境。該負責人表示，如今顧客外出上網，不僅看重設備，更注重整體氛圍與體驗品質，「要讓來網吧的人感覺是在享受生活。」