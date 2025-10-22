東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

▲風神逐漸遠離，台灣東方還有一低氣壓 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

風神颱風持續朝中南半島移動、遠離台灣，中央氣象署表示，台灣東方還有一低氣壓，其環流與東北季風於台灣北部及東部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北東地區迎風面持續因對流移入及地形影響，降雨明顯，今天（22日）仍需嚴防豪大雨，尤其大台北、宜蘭山區及基隆北海岸有豪雨等級以上降雨。

氣象署預報，今天桃園以北、宜蘭有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭山區及基隆北海岸嚴防有豪雨等級以上降雨，竹苗、花東及中南部山區局部短暫陣雨，竹、苗、花留意局部大雨，中南部平地則為多雲的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲水氣偏多且持續移入，北台灣仍一片紫紅。（圖／NCDR、中央氣象署）



根據氣象署昨（21日）夜10時最新24小時累積雨量預測，北北基桃預估雨量有減緩趨勢，在約300毫米以下，北部地區宜蘭、新北仍為降雨熱區，平地預估仍將下200至340毫米的「豪雨」等級降雨，2地山區則可能有「大豪雨」等級降雨。

氣象粉絲團「觀氣象看天氣」則分析，過去2天受共伴效應，陽明山山區迎風面的擎天崗、鞍部等測站雨量都已破千毫米，未來2天仍受到低壓擾動加上東北季風影響，桃園以北、宜蘭、北花蓮還是容易出現豪大雨。

另外，台灣東邊近海目前的低壓擾動97W，正不斷為東、北部沿海輸送水氣，加上偏強的東北季風，讓北東地區在24日（周五）前都濕涼不穩定。路徑預測部分，97W未來幾天會慢慢往南移，預估明天（23日）會進入巴士海峽，不過其發展、路徑變數都大，日本與那國島已觀測到每秒15公尺的風力，有發展成熱帶低壓的潛力。

「觀氣象看天氣」根據氣象署定量降水預報來看，隨著97W南移，雨帶也有往南擴展的趨勢。不過，由於其外圍的東北風還是很強，新北山區、台北山區、宜蘭山區仍有機會出現較持續且明顯雨勢，在預測圖上呈現紅紫色一片。