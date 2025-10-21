　
社會焦點

監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦台銀襄理監守自盜公債案，通緝主嫌25年後處分不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前台灣銀行松江分行襄理陳守樸，2000年時監守自盜10.2億元公債，案發後立即潛逃到大陸，隨後輾轉躲到美國，台北地檢署同年依《貪汙治罪條例》發布通緝至今25年，由於已超過追訴時效，檢察官依法處分不起訴陳守樸，至於檢調查扣到的6億餘元，已由法院判決發還台銀。

陳守樸源是台銀松江分行出納，負責金庫保管存放業務，2000年1月間，中興票券公司處理完票息後，要回存309張無記名債券但沒有完成簽收確認，陳守樸見有機可趁，直接將這批公債據為己有，中興票券2月間想拿公債作為抵押擔保品，陳守樸為免事跡敗露，交出30張，剩下279張仍未入庫。

▲▼前台灣銀行松江分行陳守樸涉盜賣公債10億2千餘萬元。（圖／翻攝調查局網站）

▲陳守樸疑藏匿在美國。（圖／翻攝調查局網站）

另一方面，陳守樸透過從事油品生意的林慶順介紹，陸續出脫侵占所得公債變現，之後陳守樸升職為初級襄理，台銀在5月9日辦理出納業務交接時，發現公債短少279張，陳守樸見事跡敗露，隔天就搭機逃往大陸，剩餘公債則委由林慶順主導繼續變賣，再層層轉匯到海外。

北檢對陳守樸發布通緝，並將林慶順等6人依洗錢等罪嫌起訴，結果林慶順在一審時也棄保潛逃，5名共犯則被判刑定讞，檢調在偵辦期間，及時扣得相關銀行帳戶，留住尚未流到海外的存款6億6811萬餘元已發還台銀，但盜賣案主嫌陳守樸因逃過追溯期，日前已獲檢察官不起訴處分。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

律師黃振銘涉貪定讞　遭律懲會除名

律師黃振銘涉貪定讞　遭律懲會除名

曾任法官的律師黃振銘，與因貪污案件遭判刑11年6月而落跑的前檢察官井天博勾結，鑽地檢署分案漏洞，協助委託人取回押標金2474萬元，並收賄165萬元，遭判有期徒刑5年6月定讞，全案送交律師懲戒委員會議處，律懲會決議將他除名，黃男不得再任律師。

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

台銀黃金王子示警「短線已超買」　資產配置不要超過一成

台銀黃金王子示警「短線已超買」　資產配置不要超過一成

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

台銀公債監守自盜通緝追訴期

