監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴

前台灣銀行松江分行襄理陳守樸，2000年時監守自盜10.2億元公債，案發後立即潛逃到大陸，隨後輾轉躲到美國，台北地檢署同年依《貪汙治罪條例》發布通緝至今25年，由於已超過追訴時效，檢察官依法處分不起訴陳守樸，至於檢調查扣到的6億餘元，已由法院判決發還台銀。

陳守樸源是台銀松江分行出納，負責金庫保管存放業務，2000年1月間，中興票券公司處理完票息後，要回存309張無記名債券但沒有完成簽收確認，陳守樸見有機可趁，直接將這批公債據為己有，中興票券2月間想拿公債作為抵押擔保品，陳守樸為免事跡敗露，交出30張，剩下279張仍未入庫。

另一方面，陳守樸透過從事油品生意的林慶順介紹，陸續出脫侵占所得公債變現，之後陳守樸升職為初級襄理，台銀在5月9日辦理出納業務交接時，發現公債短少279張，陳守樸見事跡敗露，隔天就搭機逃往大陸，剩餘公債則委由林慶順主導繼續變賣，再層層轉匯到海外。

北檢對陳守樸發布通緝，並將林慶順等6人依洗錢等罪嫌起訴，結果林慶順在一審時也棄保潛逃，5名共犯則被判刑定讞，檢調在偵辦期間，及時扣得相關銀行帳戶，留住尚未流到海外的存款6億6811萬餘元已發還台銀，但盜賣案主嫌陳守樸因逃過追溯期，日前已獲檢察官不起訴處分。