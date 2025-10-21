「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

▲修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認了閃兵。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

針對藝人閃兵案，新北檢今（21日）發動第三波行動。網紅鬼才阿水就說，不論是南韓還是台灣，都有很多藝人在當紅時入伍，「講白了，有實力的根本就不怕當兵」，現在看到演藝人員鑽漏洞，卻還有人幫忙說話，「我認為是相當惡質的，輕放這些人只會再有更多後起模仿而已」。

鬼才阿水在臉書粉專上發文表示，今年2月，王大陸遭拘提，之後5月和今天一早，又有第二波、第三波行動，而這次就包含了陳柏霖、修杰楷、書偉等人在內。他直言，台灣男藝人想方設法閃兵，卻依舊可以活躍於演藝圈，對比鄰近的南韓，這結果可說是天差地遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鬼才阿水指出，南韓社會普遍認為，服兵役是愛國和成熟的表現，一旦逃兵，不只是背叛國家義務，更是惡質的示範，所以其遭受到的社會輿論批判非常嚴厲，甚至可能導致演藝工作終止。

接著鬼才阿水表示，南韓其實有很多人都是在當紅時入伍，像是BTS、EXO等，這也是維持公眾正面形象的一環。另外，玉澤演更是放棄美國的永久居留權、進行手術治療受傷，展現強烈的服役意願。

再看回台灣，鬼才阿水說，張雨生因為〈我的未來不是夢〉爆紅，成為家喻戶曉的國民偶像，但對方卻選擇在事業最當紅的時期入伍，並在軍中不斷充實自己，增進創作能力、學習樂器，「為日後退伍轉型創作型歌手奠定基礎」。

因此鬼才阿水也直言，「講白了，有實力的根本就不怕當兵」，他現在看著演藝人員鑽漏洞，而台灣社會輿論卻不像南韓一樣苛責，且甚至有人幫忙說話、提供舞台，「我認為是相當惡質的，輕放這些人只會再有更多後起模仿而已，不如重判才會讓後面的新人引以為戒」。

本文經「鬼才阿水Awater」授權引用