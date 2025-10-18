國際獅子會300B3區竹圍漁港環保淨灘　逾千名獅友「手護海洋」

▲副市長蘇俊賓感謝國際獅子會，長期以來在環境永續與公民參與的奉獻。（圖／獅子會300B3區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區18日在桃園竹圍漁港，舉辦「2025手護海洋‧淨一份心」大型環保淨灘活動，號召逾千名獅友與寶眷齊聚海岸，共同為守護地球盡一份心力。活動由GST協調長張旭丞團隊策畫、淨灘委員會主席吳建忠與總幹事黃浚倢獅友領銜執行，現場氣氛熱烈。

副市長蘇俊賓感謝國際獅子會，長期以來對社會公益的堅持與奉獻，特別在環境永續與公民參與方面，一直是桃園市最堅實的夥伴。蘇副市長說：竹圍漁港與豬鼻子沙灘是桃園重要的自然資產，透過這場千人淨灘，不僅讓我們重新看見海洋的美麗，也讓更多市民感受到愛地球並不遙遠，只要願意彎下腰、伸出手，每個人都能為環境盡一份心。

▲國際獅子會300B3區竹圍漁港環保淨灘。（圖／獅子會300B3區提供）

國際獅子會300B3區總監徐聰明表示，這次淨灘不只是清除垃圾，更是實踐國際獅子會「GST全球服務團隊」八大志業精神的行動延伸包括飢餓救助、環境保護、青少年發展、視力保健、糖尿病防治、癌症防治、關懷兒童癌症與社會共融等。環保議題正是全球志業中最具全民共鳴的一環，代表著「守護地球、守護未來」的永續理念。

▲逾千名獅友和親友一起「手護海洋」。（圖／獅子會300B3區提供）

徐聰明說，當我們低下頭撿起海灘上的一片垃圾時，其實也在撿起人類對自然的敬意。他特別提及，近期花蓮堰塞湖潰堤事件再次提醒人們，當人類忽略環境、忽略生態平衡，自然的反撲會以最沉重的代價出現。環境保護要從你我做起，不只是今天一場活動的熱情，而是讓愛地球的信念，成為每一個日常的選擇。

淨灘委員會主席吳建忠表示「每一片被清理乾淨的沙灘都是眾人愛心與汗水的結晶。這次活動的成功不僅展現了獅友們的團結，也讓社會看見志工力量的偉大。」吳主席強調，環保不是短暫的口號，而是一條持續進行的路，只要我們每個人願意多彎一次腰、多撿一片垃圾，就能讓海洋更清澈、讓地球更美好。他也期許未來有更多的社區與學校加入，讓「手護海洋」成為全民的共同信念。